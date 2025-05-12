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Экономика и бизнес

Стабильный рост ВВП: экономика Казахстана за четыре месяца прибавила 6%

Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 10:06 Фото: pixabay
Министерство национальной экономики Казахстана 12 мая представило предварительные итоги социально-экономического развития страны за январь-апрель 2025 года согласно прогнозным данным Бюро национальной статистики, сообщает Zakon.kz.

Как указано в распространенной информации, по итогам четырех месяцев текущего года рост ВВП составил 6%. Отмечается ускорение темпов развития в ключевых отраслях экономики: транспорте (22,4%), торговле (7%). Рост также зафиксирован в сельском хозяйстве (3,9%) и связи (2,6%).

"Рост в транспортной отрасли обеспечен за счет увеличения объемов услуг по перевозке грузов железнодорожным и трубопроводным транспортом, доли которых в общем объеме отрасли составили 20,5%, и 19,6% соответственно. Высокая динамика зафиксирована в Туркестанской (21,8%), Жамбылской (11,2%) областях и области Абай (14,9%)", – сообщили в ведомстве.

В строительной отрасли индекс физического объема работ составил 16,2%.

"Вместе с тем с учетом строительного периода поручено нарастить темпы выполнения работ и обеспечить необходимую координацию на местах для недопущения удорожания проектов".Минэнерго

Сфера торговли продемонстрировала устойчивый рост – 7% против 6,3% в первом квартале. Показатель оптовой торговли увеличился до 7,4%, розничной – до 6,1%. Высокую динамику демонстрирует ряд регионов:

  • Туркестанская область – 60,4% за счет предприятий, реализующих фрукты, овощи, фармацевтические товары;
  • Акмолинская область – 44% благодаря предприятиям, реализующим зерно, семена и корма для животных;
  • Шымкент – 19,8% за счет предприятий, реализующих дизельное топливо, фармацевтические товары, лом и отходы черных и цветных металлов.

В промышленности индекс производства достиг 6,4%. Рост отмечен в горнодобывающем секторе – 7,1%, в частности за счет увеличения добычи угля (11,2%). В обрабатывающей промышленности показатель составляет 7,2%, в том числе по производству продуктов питания (12%), табачных изделий (26,3%), химической продукции (11,2%) и машиностроению (11,2%).

Сельское хозяйство демонстрирует положительную динамику. Индекс валовой продукции за январь–апрель составил 3,9%.

"Правительство держит на контроле качественную реализацию поручений президента по обеспечению устойчивого социально-экономического развития страны", – резюмировали в министерстве.

Ранее Zakon.kz рассказывал, сколько составил общий объем ВВП в 2024 году и как он распределялся.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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