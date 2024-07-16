В 2024-2028 годах в Жамбылской области планируется реализовать 70 инвестпроектов

В Жамбылской области состоялся технический пуск Шатыркольской обогатительной фабрики, способной производить 98,6 тыс. тонн медного концентрата в год.

Аким области Ербол Карашукеев вместе с председателем правления ТОО "Корпорация Казахмыс" Нурахметом Нуриевым ознакомились с техническими возможностями нового предприятия.

Предполагается, что завод по производству медного концентрата выйдет на полную проектную мощность до конца октября. В настоящее время полностью завершены строительные работы и начат технический выпуск первой продукции.

Фото: акимат Жамбылской области

Ербол Карашукеев отметил динамичное развитие горнодобывающей промышленности в регионе и остановился на преимуществах проекта.

"В соответствии с поручением главы государства в регионе реализуется ряд инвестиционных проектов, открываются крупные производственные мощности. Завод по производству медного концентрата, который вы видите сегодня, уникален. На предприятии приоритет отдается постоянной занятости местного населения. Власти окажут всестороннюю поддержку для бесперебойной работы производства", – заявил аким области в интервью представителям СМИ.

Фото: акимат Жамбылской области

По словам главы региона, в 2024-2028 годах в Жамбылской области планируется реализовать 70 инвестиционных проектов на сумму 2,5 трлн тенге. В текущем году планируется реализовать 19 инвестиционных проектов на 228,4 млрд тенге с созданием 1432 рабочих мест. Из них пять проектов будут реализованы с участием иностранных инвесторов.

Нурахмет Нуриев, председатель правления ТОО "Корпорация Казахмыс", заявил, что производство будет максимально безопасным и экологически чистым.

"В производстве используется одна из самых безвредных в мире технологий обогащения медной руды. Эффективность пылеулавливания составляет 99 процентов при использовании современной аспирационной системы. Кроме того, за счет уменьшения объема транспортировки продукции значительно уменьшается количество пыли на дороге. А близлежащие населенные пункты расположены более чем в 20 километрах от зоны влияния предприятия. На заводе внедряются новые автоматизированные системы управления технологическими процессами. Это повышает эффективность труда, способствует промышленной безопасности и охране труда", – сказал председатель правления.

Фото: акимат Жамбылской области

В реализацию данного проекта инвестировано 94 млрд тенге. Ожидается, что фабрика будет перерабатывать 1,2 млн тонн руды в год и производить 98,6 тыс. тонн медного концентрата (содержание меди 24%). Сырье будет добываться на месторождениях Шатырколь и Жайсан.

Фабрику строит отечественное предприятие ТОО "AA Engineering Group". В рамках нового проекта будет создано около 400 новых рабочих мест. Более 60 процентов из них составят жители региона.

На заводе имеется пожарная часть, медицинский пункт, современная пожарная сигнализация, система пожаротушения и система видеонаблюдения.

При этом здесь расположены дробильно-сортировочный комплекс, главный корпус, общежитие и столовая, лаборатория, ремонтно-механический цех, склад отходов и другие помещения.

Фото: акимат Жамбылской области

Отметим, что в сфере горнодобывающей промышленности Жамбылской области работают 125 предприятий. За шесть месяцев текущего года в отрасли произведено продукции на 54,2 млрд тенге, индекс физического объема по сравнению с прошлым годом достиг 102,8%. Доля этой отрасли в общем объеме производства составляет 13,1%.