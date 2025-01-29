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Общество

АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" внедрил Единый карьерный портал

Внедрил Единый карьерный портал, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 13:06 Фото: Байтерек
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" сообщает о внедрении Единого карьерного портала в рамках реализации Стратегии цифровизации на 2024-2026 годы.

Портал, доступный по адресу, представляет собой инновационную платформу, на которой размещены вакансии не только холдинга, но и его дочерних организаций.

"Мы запустили новую платформу, которая меняет подход к подбору сотрудников. Теперь поиск кандидатов и процесс найма становятся быстрее, удобнее и прозрачнее. Это важный шаг в нашей стратегии цифровизации, который позволит нам находить лучших специалистов, а кандидатам – быстрее находить работу в надежной компании", – отметил заместитель председателя правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" Усен Галым.

Единый карьерный портал предоставляет централизованный доступ к актуальным вакансиям, что значительно расширяет возможности для соискателей и позволяет работодателям находить квалифицированных кандидатов из более широкого пула. Интуитивно понятный интерфейс платформы обеспечивает удобство в использовании для пользователей с разным уровнем подготовки и опыта. В результате подбор кандидатов и обработка заявок становится быстрее.

"Наша цель – создать удобную и доступную среду для поиска работы. Теперь вакансии всех наших компаний собраны в одном месте, а кандидаты могут легко подать заявку в несколько кликов. Мы уверены, что этот портал поможет многим специалистам найти свое место в сильной команде", – подчеркнул заместитель председателя правления холдинга Вячеслав Сон.

АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" продолжает активно развивать цифровые решения, направленные на повышение эффективности и прозрачности всех процессов своей деятельности.

Айсулу Омарова
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