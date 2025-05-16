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События

ВРП на душу населения в Алматы превысил 27 тысяч долларов

ВРП, Алматы, доллары, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 15:35 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В январе-апреле 2025 года Алматы подтвердил статус ведущего делового и финансового центра страны, сообщили Zakon.kz в Управлении экономики города.

Краткосрочный экономический индикатор по итогам четырех месяцев вырос на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ключевыми драйверами роста стали отрасли транспорта и складирования (+23,9%), строительства (+21,3%) и обрабатывающей промышленности (+17,6%). Поступления в бюджет Алматы за указанный период выросли на 14,6%.

По итогам 2024 года валовой региональный продукт (ВРП) на душу населения составил 27 557 долларов, увеличившись на 9,4% по сравнению с предыдущим годом. Это один из лучших показателей по стране.

Алматы продолжает укреплять свои позиции как центр притяжения инвестиций, инноваций и предпринимательской активности. Вклад ВРП города в ВВП страны вырос с 21,1% в 2023 году до 21,8% в 2024 году, что подтверждает возрастающую роль Алматы в национальной экономике.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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