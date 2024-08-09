Более 500 тонн металлоконструкций завезли на площадку нового завода в Жамбылской области

Металлоконструкции, предназначенные для склада серы, прибыли на 25 грузовых автомобилях.

Компания "ЕвроХим", один из ведущих производителей минеральных удобрений в мире, продолжает реализацию инвестиционного проекта по строительству уникального химического комплекса в Жамбылской области.

В данный момент на строительной площадке близ Жанатаса полным темпом возводится завод по производству серной кислоты – это второй из трех этапов масштабного проекта "ЕвроХим". В рамках первого этапа инвестор построил и ввел в эксплуатацию горнорудный комплекс, производящий 740 тысяч тонн фосфоритной муки в год.



Фото: ЕвроХим

Накануне компания завезла в Жамбылскую область 540 тонн металлоконструкций, предназначенных для склада хранения комовой серы.

Они изготовлены с учетом особенностей местного климата и рассчитаны на снеговые и ветровые нагрузки региона. Кроме того, металлоконструкции сейсмически устойчивы и способны выдержать нагрузку в 7 баллов.

Наряду с серной кислотой, являющейся стратегическим сырьем для атомной промышленности республики, "ЕвроХим" реализовывает и третий этап проекта – завод по производству минеральных удобрений и индустриальных продуктов. На данном направлении уже завершается закуп основного технологического оборудования.



Как отмечают эксперты, строящийся комплекс в перспективе сократит зависимость казахстанской экономики от экспорта удобрений и закроет потребности внутреннего рынка страны.

Фото: ЕвроХим

"По оценкам Минсельхоза РК, до 70 процентов посевных земель в Казахстане практически не удобряются. Причина банальна: закупать удобрения (главным образом импортные) по действующим ценам для фермеров слишком дорого. В этой ситуации инвестиции в производство удобрений на новом комплексе помогут насытить внутренний рынок РК, а современные качественные удобрения премиум-класса – это рост урожайности в полтора-два раза. Минсельхоз РК ставит задачу в обозримые несколько лет нарастить производство основных культур вдвое, и доступ к отечественным удобрениям как раз станет шагом к решению этой задачи", – считает известный финансовый аналитик Расул Рысмамбетов.

По его словам, еще одной положительной стороной проекта является его влияние на социальную среду региона. На предприятии в общей сложности будет трудиться около 1200 сотрудников и 80% из них составят граждане РК.

Напомним, в мае 2024 года "ЕвроХим" заключил с китайской подрядной организацией China National Engineering Company (CNCEC) контракт на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию уникального химического комплекса в Жамбылской области.