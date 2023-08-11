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Миллион тонн продукции в год. Новый завод строят в Жамбылской области

Миллион продукции в год. Новый завод строят в Жамбылской области Фото: пресс-служба правительства РК
Премьер-министр РК Алихан Смаилов ознакомился с этапами его реализации.

В рамках рабочего визита в Жамбылскую область Алихан Смаилов посетил площадку предприятия "ЕвроХим-Каратау", которое осваивает фосфориты на месторождении Кок-Джон и производит фосфоритную муку. В 2022 году компания запустила строительство химического комплекса по производству минеральных удобрений и индустриальных продуктов.

Миллион продукции в год. Новый завод строят в Жамбылской области

Фото: пресс-служба правительства РК

Общий объем выпускаемой товарной продукции составит миллион тонн в год.

Миллион продукции в год. Новый завод строят в Жамбылской области

Фото: пресс-служба правительства РК

По словам премьер-министра, новый крупный завод важен не только для развития региона, но и для республики в целом.

"Этот проект обеспечит потребности сельхозтоваропроизводителей в минеральных удобрениях и позволит создать дополнительные рабочие места. Поэтому очень важно ускорить запуск завода, чтобы как можно скорее начать выпуск столь востребованной на внутреннем и внешнем рынках продукции".Алихан Смаилов
Миллион продукции в год. Новый завод строят в Жамбылской области

Фото: пресс-служба правительства РК

Планы и перспективы проекта глава правительства обсудил с Олегом Ширяевым, президентом компании EuroChem Group AG, которая является одним из ведущих производителей минеральных удобрений в мире.

"По окончании строительства мы сможем осуществлять полный производственный цикл – от добычи до выпуска экспортоориентированной продукции в Жамбылской области. Это не только минеральные удобрения, но и попутные индустриальные продукты". Олег Ширяев
Миллион продукции в год. Новый завод строят в Жамбылской области

Фото: пресс-служба правительства РК

Помимо увеличения объемов экспорта и импортозамещения, запуск химкомплекса, который намечен на 2026 год, создаст 1200 дополнительных рабочих мест и даст импульс ускоренному развитию Сарысуского района.

Компания уже сейчас вкладывается в развитие региона присутствия. За последние 10 лет "ЕвроХим" вложил в это направление более 6,4 миллиарда тенге, включая отчисления на социально-экономическое развитие Жамбылской области и ее инфраструктуры, благотворительные взносы и социальные проекты.

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