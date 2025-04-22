Алкоголь под видом газированных напитков завезли в Алматы

Сотрудники Департамента государственных доходов Алматы во время таможенного досмотра грузового автомобиля, прибывшего из Китая, выявили 1884 бутылки контрафактной алкогольной продукции, сообщает Zakon.kz.

"По вышеуказанным фактам проводится работа по передаче материалов в судебные органы города Алматы для принятия процессуального решения", – говорится в сообщении.

Департамент госдоходов призывает граждан проявлять бдительность при приобретении алкогольной продукции сомнительного происхождения, поскольку контрафактная продукция представляет серьезную угрозу для здоровья и жизни потребителей.

Только совместными усилиями можно сократить теневой рынок и обеспечить защиту здоровья населения, отметили в департаменте.

Проверить подлинность учетно-контрольных марок, наклеенных на алкогольную продукцию, можно с помощью мобильного приложения e-Sapa.

О фактах незаконной реализации подакцизной продукции жители города могут сообщить в Департамент государственных доходов по адресу: город Алматы, ул. Богенбай батыра, 132, или по телефону 8 727 270 07 83.