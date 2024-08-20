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ТЭЦ Казахстана все еще не выплатили миллиардные задолженности

ТЭЦ , фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 10:59 Фото: Zakon.kz
Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев на заседании правительства 20 августа назвал актуальные суммы задолженности энергопроизводящих компаний страны за топливо, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр заявил, что проблемным вопросом является значительный объем кредиторской задолженности этих организаций за топливо.

"Задолженность энергопроизводящих организаций перед АО "КазТрансГаз Аймак" составляет 18 млрд 307 млн тенге. Также имеется задолженность перед ТОО "Богатырь-Комир" в сумме 3 млрд 462 млн тенге... ...Энергопредприятиям необходимо ускорить погашение задолженности", – озвучил Алмасадам Саткалиев.

25 июня 2024 года задолженность энергопроизводящих организаций перед АО "КазТрансГаз Аймак" составляла 24,6 млрд тенге.

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