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БРК профинансирует строительство второй очереди птицефабрики в Алматинской области

БРК профинансирует строительство второй очереди птицефабрики в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 11:34 Фото: БРК
Банк Развития Казахстана (дочерняя структура холдинга "Байтерек) и компания "Прима Кус" подписали соглашение об открытии кредитной линии для финансирования проекта по строительству второй очереди современного птицекомплекса по производству и переработке мяса бройлера в Алматинской области.

Этот проект направлен на укрепление продовольственной безопасности Казахстана и обеспечения высококачественной продукцией местного производства. Планируется, что после запуска фабрики в 2025 году объем выпуска продукции увеличится и составит 26,5 тонны мяса птицы в год и позволит создать порядка 700 рабочих мест.

Общая стоимость проекта составляет 10,9 млрд тенге, сумма займа со стороны БРК составит 8,4 млрд тенге, сроком до 9 лет, собственное участие компании – 2,5 млрд тенге. Средства БРК будут выделены в рамках новой Программы поддержки инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе, секторе производства продуктов питания и напитков на 2024-2029 годы, которая была анонсирована Банком в июле текущего года.

"Реализация программы поспособствует расширению производственных мощностей в АПК и пищевой промышленности страны, а также увеличению выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, что усилит конкурентоспособность отечественных производителей", – отметил председатель правления БРК Марат Елибаев.
БРК профинансирует строительство второй очереди птицефабрики в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 11:34

Фото: БРК

Данный птицекомплекс входит в пул проектов БРК по расширению мощностей птицефабрик Казахстана, которые в совокупности в ближайшие годы дадут почти 200 тысяч тонн мяса птицы в год дополнительно. Этот объем вместе с производимыми на текущий момент 328 тысячами тонн в год позволят обеспечить внутреннюю потребность страны в мясе птицы и направлять часть продукции на экспорт.

"Для нас было важно найти надежного партнера, который понимает специфику нашего бизнеса и готов предложить наилучшие условия для его развития. БРК отвечает всем этим требованиям, и мы рады сотрудничеству, которое, безусловно, поможет нам достичь поставленных целей", — сказал генеральный директор ТОО "Прима кус" Алексей Залевский.
БРК профинансирует строительство второй очереди птицефабрики в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 11:34

Фото: БРК

Финансовые средства БРК будут направлены на строительно-монтажные работы и приобретение оборудования.

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