Алматинская область стала магнитом для зарубежных инвестиций

Алматинская область сегодня привлекает внимание зарубежных инвесторов благодаря своему уникальному сочетанию природных ресурсов, выгодного климата и развитой инфраструктуры.

Эти ключевые факторы создают идеальные условия для реализации разнообразных проектов, что делает регион одним из самых инвестиционно-привлекательных в стране.

Природное богатство области не только в ее живописных пейзажах, но и в значительных запасах полезных ископаемых и земельных ресурсах. Эти ресурсы открывают широкие возможности для проектов в сфере добычи, агропромышленности и возобновляемой энергетики. Благоприятные климатические условия способствуют развитию сельского хозяйства и производственных мощностей, что особенно важно для инвесторов, ищущих стабильные и предсказуемые условия.

Развитая инфраструктура Алматинской области играет ключевую роль в ее инвестиционной привлекательности. Сеть современных транспортных коммуникаций, логистических центров и доступ к международным рынкам создают условия для успешного ведения бизнеса и реализации крупных проектов. Этот аспект особенно ценят компании, стремящиеся оптимизировать цепочку поставок и снизить операционные затраты.

На текущий момент инвестиционный портфель региона включает 211 проектов общей стоимостью более 6,1 трлн тенге. Из них 35 проектов суммарной стоимостью свыше 2 трлн тенге реализуются с участием иностранных инвесторов. Кроме того, в 2024 году на стадии реализации находятся еще 35 проектов на сумму 329 млрд тенге.

Многие крупные международные компании уже оценили потенциал Алматинской области. В числе успешных проектов можно отметить работу таких гигантов, как ТОО "ПепсиКо Центральная Азия", KT&G, ТОО "Жетысу Вольфрамы", ТОО "Прима Кус", корпорация "ТехноНИКОЛЬ – Центральная Азия", ТОО "СТК Sokol", ТОО "Шин Лайн", ТОО "Focus Logistics", ТОО "SSA Fruits", ТОО "Энергия Семиречья" и ТОО "Oi-Qaragai Lesnaya Skazka". Эти компании не только подтверждают высокий инвестиционный потенциал региона, но и подчеркивают его стремление стать ведущим экономическим центром.

Особое внимание заслуживают компании, которые уже завершили свои проекты и начали успешное производство. Примеры таких компаний – JTI Kazakhstan, "Mareven Фуд Тянь-Шань", KNAUF, Henkel, ТОО "Филип Моррис Казахстан", The Coca-Cola Company, Efes Kazakhstan. Их успехи являются ярким свидетельством того, что Алматинская область предоставляет отличные условия для долгосрочного и плодотворного бизнеса.

Таким образом, сочетание природных ресурсов, климатических преимуществ и развитой инфраструктуры делает Алматинскую область привлекательным местом для инвестиций. Растущий интерес со стороны международных корпораций подтверждает ее статус как одного из наиболее перспективных и динамично развивающихся регионов Казахстана.