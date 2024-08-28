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Инвестиционный климат: какие меры поддержки и условия созданы для инвесторов в Алматинской области

Инвестиционный климат: какие меры поддержки и условия созданы для инвесторов в регионе, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 11:10 Фото: акимат Алматинской области
В Алматинской области прилагаются значительные усилия для создания благоприятного инвестиционного климата.

В рамках этих инициатив в регионе созданы четыре индустриальные зоны общей площадью 1370 гектаров, где планируется разместить экспортоориентированные производства. Кроме того, на территории области действует специальная экономическая зона "Алатау" общей площадью 96,6 тысячи гектаров. Участникам СЭЗ предоставляются налоговые льготы и преференции в соответствии с действующим законодательством. В настоящее время на территории города Алатау и СЭЗ реализуются 23 инвестиционных проекта.

​Область также является важным транспортным узлом: по территории региона проходит международный автомобильный коридор "Западная Европа – Западный Китай", который способствует увеличению транспортных потоков в рамках инициативы "Один пояс, один путь".

В Алматинской области действует разветвленная сеть железнодорожных маршрутов, которая значительно сокращает время доставки грузов. Если на морские перевозки из Китая требуется 40-45 дней, то по новому железнодорожному маршруту доставка грузов из Китая в Европу занимает всего 14 дней. В результате 92% логистических перевозок в регионе осуществляются железнодорожным и автомобильным транспортом.

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