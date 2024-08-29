Налоговые поступления выросли на 16% в Алмалинском районе Алматы

Алмалинский район продолжает динамичное развитие и по ряду экономических показателей занимает лидирующие места в городе. Об этом сообщил аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с населением района.

Открывая встречу, глава города поздравил жителей с наступающим Днем Конституции, подчеркнув, что Основной закон страны имеет важное значение для каждого казахстанца и пожелал крепкого здоровья и благополучия.

Как отметил глава города, с начала года количество действующих субъектов малого и среднего бизнеса выросло на 5,3% до 59 669, что позволило обеспечить постоянными рабочими местами более 4 тысяч жителей.

Фото: акимат города Алматы

Объем промышленного производства составил 123,6 млрд, налоговые поступления выросли с начала года на 16%, достигнув 225 млрд тенге. Объем инвестиций вырос на 5% и составил 139,4 млрд тенге.

Бюджет района в 2024 году увеличился на 12,3 млрд тенге. В июне 2024 года бюджет был увеличен еще на 16% и составил 24,7 млрд тенге.