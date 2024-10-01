"Агрофирма Родина" первая в Акмолинской области завершила уборку урожая

Сегодня в ТОО АФ "Родина" Целиноградского района Акмолинской области успешно завершена уборочная кампания 2024 года. Предприятие с 25-летней историей под руководством Героя труда Казахстана Ивана Сауэра считается передовым хозяйством в стране.

В ходе кампании было убрано более 46 тыс. га посевных площадей. В процессе участвовало 63 единицы сельскохозяйственной техники, включая 35 современных комбайнов и девять тракторов.

Как и во многих регионах области средняя урожайность на полях агрофирмы составила 19 ц/га, но на отдельных полях с применением минеральных удобрений и соблюдением всех агротехнических мероприятий урожайность достигла 27 ц/га.

По словам главного агронома Каната Адильбекова, специалисты предприятия за сравнительно короткий период смогли эффективно организовать процесс уборки, добившись впечатляющих результатов.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

"Слаженность и оперативность действий на полях помогли сократить время уборки, обеспечив качественное исполнение поставленных задач. Успешное окончание уборочных работ стало возможным благодаря и механизации производства", – рассказал К. Адильбеков.

Всего в хозяйстве намолочено более 43 тыс. тонн зерна, что в два раза превысило показатели прошлого года.

Агрофирмой ежегодно поощряются лидеры производства. Так, высокие показатели в работе имеются у комбайнеров Федора Меркулова со стажем 28 лет, который обмолотил 1515 га (3030 тонн), и у Юрия Городецкого, имеющего стаж 39 лет – 1475 га и 2950 тонн.

"За уборочную кампанию этого года обмолотил 1535 га, намолотил 3070 тонн зерна, работаю здесь 27 лет. В этом году радуемся погоде, которая помогла нам вовремя собрать урожай", – рассказывает комбайнер Александр Прохоров.

По перевозке зерна не было равных Александру Мисюку, который перевез 10 700 тонн.

Отметим, что особую роль в достижении высокого уровня урожайности сыграла государственная поддержка в виде субсидирования. Благодаря этому хозяйству удалось значительно снизить затраты на приобретение горюче-смазочных материалов (ГСМ), средств защиты растений и минеральных удобрений.