Президент обсудил с главой ИБР перспективы сотрудничества

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 сентября принял президента Исламского банка развития Мухаммада Сулеймана Аль-Джассера, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Акорда, в беседе с руководителем финансового института были обсуждены перспективы взаимовыгодного сотрудничества в целях стимулирования экономического роста страны.

"Президент подчеркнул, что Исламский банк развития выступает надежным партнером в стремлении Казахстана к устойчивому развитию. За годы сотрудничества с банком реализовано более 70 совместных проектов с общим объемом инвестиций около двух млрд долларов", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что глава государства приветствовал актуализацию Стратегического рамочного соглашения с ИБР, предусматривающего дополнительные условия финансовой поддержки для реализации ряда значимых инфраструктурных и индустриальных проектов.

В свою очередь Мухаммад Сулейман Аль-Джассер положительно оценил итоги реализации совместных проектов, подтвердив готовность к дальнейшему участию в диверсификации экономики Казахстана.

Ранее сообщалось, что под председательством президента Казазстана Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание совета по управлению Международным финансовым центром "Астана" (МФЦА). Подробнее можно узнать здесь.

