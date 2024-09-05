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Президент обсудил с главой ИБР перспективы сотрудничества

Президент обсудил с главой ИБР перспективы сотрудничества, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2024 19:23 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 сентября принял президента Исламского банка развития Мухаммада Сулеймана Аль-Джассера, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Акорда, в беседе с руководителем финансового института были обсуждены перспективы взаимовыгодного сотрудничества в целях стимулирования экономического роста страны.

"Президент подчеркнул, что Исламский банк развития выступает надежным партнером в стремлении Казахстана к устойчивому развитию. За годы сотрудничества с банком реализовано более 70 совместных проектов с общим объемом инвестиций около двух млрд долларов", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что глава государства приветствовал актуализацию Стратегического рамочного соглашения с ИБР, предусматривающего дополнительные условия финансовой поддержки для реализации ряда значимых инфраструктурных и индустриальных проектов.

В свою очередь Мухаммад Сулейман Аль-Джассер положительно оценил итоги реализации совместных проектов, подтвердив готовность к дальнейшему участию в диверсификации экономики Казахстана.

Ранее сообщалось, что под председательством президента Казазстана Касым-Жомарта Токаева  состоялось заседание совета по управлению Международным финансовым центром "Астана" (МФЦА). Подробнее можно узнать здесь

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