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Токаев и президент Исламского банка подписали соглашение на 1,1 млрд долларов

Токаев и президент Исламского банка подписали соглашение на 1,1 млрд долларов, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 19:43 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 12 ноября принял президента Исламского банка развития Мухаммада Сулеймана Аль-Джассера, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, в ходе встречи были обсуждены вопросы реализации достигнутых соглашений и перспективы дальнейшего сотрудничества. Особое внимание было уделено совместным проектам в области охраны окружающей среды, включая меры по смягчению последствий изменения климата и переходу на зеленую энергетику. Касым-Жомарт Токаев отметил важность этих инициатив в контексте глобальных экологических вызовов и стремления Казахстана к устойчивому развитию.

Президент Казахстана высоко оценил итоги круглого стола Арабской координационной группы, состоявшегося в сентябре этого года в Астане. Это мероприятие продемонстрировало взаимную приверженность углублению многостороннего сотрудничества в реализации стратегических проектов.

Глава государства приветствовал подписание первой фазы финансового и технического соглашения по проекту "Развитие водных ресурсов, устойчивых к изменению климата". Реализация данного проекта позволит построить и модернизировать восемь водоемов, один контррегулятор и 115 каналов общей протяженностью 3450 км в семи областях Казахстана, что обеспечит устойчивое водоснабжение сельскохозяйственных земель площадью более 332 тыс. гектаров.

В завершение Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность руководству Исламского банка развития за неизменную поддержку, которая играет важную роль в устойчивом экономическом развитии Казахстана.

По итогам переговоров состоялся обмен подписанным документом. Сумма соглашения составляет 1,153 млрд долларов, включая грант в размере 3,5 млн долларов. Этот проект является крупнейшим по объему финансирования за 51-летнюю историю банка.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 12 ноября встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. 

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