Токаев: Казахстан придает стратегическое значение партнерству с Фондом ОПЕК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 5 сентября принял президента Фонда международного развития ОПЕК Абдулхамида аль-Халифу, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, в ходе встречи были рассмотрены вопросы взаимодействия и перспективы сотрудничества по финансированию инвестиционных проектов в Казахстане.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что наша страна придает стратегическое значение партнерству с Фондом ОПЕК по международному развитию, так как нацелена на укрепление связей с регионом MENA (Ближний Восток и Северная Африка)", – говорится в сообщении.

В свою очередь Абдулхамид аль-Халифа поделился планами по финансированию таких ключевых секторов, как газохимическая отрасль, транспорт, управление водными ресурсами и здравоохранение.

Ранее Касым-Жомарт Токаев принял президента Исламского банка развития Мухаммада Сулеймана Аль-Джассера.

