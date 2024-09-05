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Токаев: Казахстан придает стратегическое значение партнерству с Фондом ОПЕК

Токаев: Казахстан придает стратегическое значение партнерству с Фондом ОПЕК, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2024 19:42 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 5 сентября принял президента Фонда международного развития ОПЕК Абдулхамида аль-Халифу, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, в ходе встречи были рассмотрены вопросы взаимодействия и перспективы сотрудничества по финансированию инвестиционных проектов в Казахстане.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что наша страна придает стратегическое значение партнерству с Фондом ОПЕК по международному развитию, так как нацелена на укрепление связей с регионом MENA (Ближний Восток и Северная Африка)", – говорится в сообщении.

В свою очередь Абдулхамид аль-Халифа поделился планами по финансированию таких ключевых секторов, как газохимическая отрасль, транспорт, управление водными ресурсами и здравоохранение.

Ранее Касым-Жомарт Токаев принял президента Исламского банка развития Мухаммада Сулеймана Аль-Джассера. 

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