Встреча Токаева и генсека ОПЕК: раскрыты детали
Фото: akorda.kz
Сегодня, 3 октября 2025 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря ОПЕК Хайтама аль-Гаиса, сообщает Zakon.kz.
Об этом стало известно из Telegram-канала Акорды:
"Президент Касым-Жомарт Токаев и генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гаис обсудили текущую ситуацию на мировом рынке нефти и актуальные вопросы сотрудничества. Глава государства высоко оценил усилия ОПЕК, направленные на обеспечение стабильности и предсказуемости глобального нефтяного рынка".
Касым-Жомарт Токаев отметил, что рассматривает визит Хайтама аль-Гаиса как важный шаг в развитии конструктивного диалога между нашей страной и ОПЕК.
Фото: akorda.kz
Президент подчеркнул, что Казахстан поддерживает решение ОПЕК+ о постепенном увеличении объемов добычи нефти с учетом приоритетности защиты национальных интересов.
"Собеседники также обсудили совместные меры, направленные на укрепление устойчивости энергетической системы региона. Отмечена важность обеспечения баланса интересов между нефтедобывающими странами и государствами, импортирующими углеводороды".Пресс-служба президента РК
Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна и корейский народ с Национальным днем.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript