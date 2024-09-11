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Дан старт строительству казахстанского завода по выпуску полиэтилена

Дан старт строительству казахстанского завода по выпуску полиэтилена, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 13:38 Фото: КазМунайГаз
Сегодня на территории специальной экономической зоны "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк" в Атырауской области начаты ранние строительные работы завода по производству полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн в год и объемом инвестиций порядка 7,4 млрд долларов США.

В торжественной церемонии приняли участие депутат Сената Парламента РК Сагындык Лукпанов, аким Атырауской области Серик Шапкенов, председатель Правления АО НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов, вице-министр энергетики Ерлан Аккенженов, вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков, а также член-правления – исполнительный директор СИБУРа Сергей Комышан и вице-президент Sinopec Overseas Investment Holding Чжао Тецзю.

Проект реализуется в рамках поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева по развитию кластера нефтегазохимической промышленности в Западном регионе страны и станет самым масштабным проектом обрабатывающей промышленности Казахстана.

Дан старт строительству казахстанского завода по выпуску полиэтилена, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 13:38

Фото: КазМунайГаз

Завершение строительства запланировано на 2029 год. Запуск завода позволит заменить ввозимый полиэтилен отечественным производством и обеспечит рост экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью.

Таким образом, реализация данного проекта обеспечит рост ВВП на 1,2% и позволит создать порядка 8000 рабочих мест на стадии строительства и 800 рабочих мест после запуска производства. Проект также приведет к мультипликативному эффекту в национальной экономике, способствуя развитию смежных отраслей и новых производств конечной продукции в стране.

Дан старт строительству казахстанского завода по выпуску полиэтилена, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 13:38

Фото: КазМунайГаз

Как известно, полиэтилен является самым востребованным пластиком в мире и применяется практически во всех отраслях экономики.

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