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Законодательство РК

Казахстанцы назвали продукты, наиболее подорожавшие в августе

продукты, цены, инфляция, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 16:19 Фото: Freepik
Как изменились инфляционные ожидания населения в августе, и какие продукты и услуги подорожали по мнению опрошенных казахстанцев – в материале Zakon.kz.

Согласно опросу Национального банка РК, инфляционные ожидания населения в августе 2024 года немного снизились.

В августе 2024 года медианная оценка ожидаемой инфляции в следующие 12 месяцев снизилась до 13,1%, против 13,4%. Медианная оценка воспринимаемой инфляции за последние 12 месяцев незначительно повысилась до 13,4%, с 13,2% месяцем ранее.

При этом, заметно снизилась доля респондентов, отметивших рост цен на продукты питания, в августе 2024 года она составила 66,2%, тогда как в июле она достигала 74%. Вместе с тем, увеличилась доля тех, кто отметил рост цен на непродовольственные товары до 16% с 12,4%, а также на платные услуги – до 11,8% с 8,5%.

"Значительная часть респондентов в августе 2024 года среди продуктов питания отметили рост цен на мясную и молочную продукцию, фрукты и овощи. В структуре непродовольственных товаров население указало на удорожание лекарств и медикаментов, бытовой химии, одежды и обуви. Среди платных услуг респонденты в наибольшей степени отметили рост цен на жилищно-коммунальные услуги, медицинские услуги, услуги интернета и сотовой связи". Национальный банк РК
продтовары, удорожание, опрос, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 16:19

Фото: Национальный банк РК

Отмечается, что индекс потребительских настроений в августе 2024 года незначительно увеличился до 112,7, как и оценки по перспективам развития страны в ближайший год (на 3,9 пункта). Оценки изменения личного материального положения в ближайший год также выросла на 3,5 пункта.

ожидания, инфляция, график, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 16:19

Фото: Национальный банк РК

Наряду с этим, в анализе текущего состояния снизились оценки личного материального положения за последний год, а также готовность к крупным покупкам. 

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