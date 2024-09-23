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Операторы связи готовы зайти на территорию банков

Операторы связи готовы зайти на территорию банков, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 11:00 Фото: АО Кселл
Что такое необанки, что мешает их развитию в Казахстане и причем тут мобильные операторы? Об этом и не только сегодня говорили в Алматы на отдельной панельной сессии Eurasian Mobile Summit 2024.

По мнению экспертов, сегодня телекоммуникационные компании трансформируются и расширяют свои возможности, предлагая пользователям все более широкий ассортимент услуг, в том числе и финансовых.

Операторы связи пробуют интегрировать финансовые решения в свои сервисы, создавая новые экосистемы на базе финансовых платежей в тех областях, которые интересны пользователям, но неинтересны банкам ввиду небольших сумм транзакций. Однако вместе с новыми возможностями возникают и вызовы.

Операторы связи готовы зайти на территорию банков, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 11:00

Фото: АО Кселл

"У нас есть счета, клиентская база, инфраструктура и технологии, а также биллинговая система, которая позволяет вводить любые счета, не только абонентов. В Беларуси и Украине уже существует широкий спектр операций, разрешенных для мобильных операторов, включая не только беспроводной контент, но и покупку билетов, оплату коммунальных услуг и другие сервисы. Это услуги, которые имеют низкую маржинальность и доходность для банков. Соответственно, финансовые институты не заинтересованы в их развитии. Они воспринимают это как дополнительную нагрузку. В этом контексте мобильные операторы могли бы взять на себя такие функции, если бы в Казахстане поработали над созданием "регуляторики" и дали возможность реализовать подобные инициативы". Руководитель мобильных финансовых сервисов АО "Кселл" Серей Коптик

Термин необанки появился достаточно недавно и так называют финансовые учреждения, предоставляющие банковские услуги исключительно через цифровые платформы, такие как мобильные приложения и веб-сайты, без физических отделений и полностью онлайн. Все это дают им ряд конкурентных преимуществ — доступ к услугам 24/7 через смартфон или компьютер, отсутствие затрат на содержание физических отделений, что позволяет им предлагать более низкие комиссии и ставки, а также операции выполняются быстрее благодаря автоматизации процессов.

Операторы связи готовы зайти на территорию банков, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 11:00

Фото: АО Кселл

"Чтобы преодолеть существующие барьеры, необходимо обеспечить открытость инфраструктуры, чтобы телекомы могли легко интегрироваться и осуществлять платежи без дополнительных сложностей, таких как тендеры или разработки технологий. К тому же важно внедрить единые стандарты, которые позволят упростить процесс и дадут бизнесу действовать", — заключил Серей Коптик.

По итогам панельной сессии участники пришли к выводу, что необанки становятся все более популярными благодаря своей гибкости и удобству, особенно среди молодых и технологически подкованных пользователей и теперь дело за малым – адаптировать нормативно-правовую базу и дать операторам возможность оказывать определенные банковские услуги и сервисы, которые у них возможно будут получаться лучше, дешевле и быстрее.

Операторы связи готовы зайти на территорию банков, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 11:00

Фото: АО Кселл

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