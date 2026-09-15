Что мешает зайти на рынок Казахстана четвертому сотовому оператору – в Минцифры назвали причины

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В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития 15 сентября 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировали вопрос появления в Казахстане четвертого сотового оператора, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам вице-министра Гиззата Байтурсынова, определенная работа в данном направлении ведется. "Как министерство, мы сейчас проводим работу, чтобы создать максимально хорошие условия для других зарубежных компаний, чтобы они заходили на наш рынок", – сказал Байтурсынов. В свою очередь, председатель Комитета телекоммуникаций Дамир Сейсембеков заявил, что сейчас появлению в стране четвертого сотового оператора мешают определенные ограничения. "Если говорить про сотовый рынок, на сегодня у нас есть три сотовых оператора. В соседних странах от двух до четырех сотовых операторов. После сделки по приобретению компании Теле2 катарским инвестором подписано межправительственное соглашение, по которому мы до конца этого года не можем проводить выдачу лицензий на 5G, создавать новых сотовых операторов. Пока этот вопрос не обсуждается. В то же время мы активно привлекаем в том числе иностранных операторов связи. (…) Мы считаем, что у наших граждан на сегодняшний день есть выбор. У нас три сотовых оператора активно конкурируют на рынке. На данный момент говорить о том, появится ли четвертый оператор или нет, – некорректно. Потому что у нас есть определенные ограничения", – добавил спикер. О соглашении между КНБ и операторами связи читайте в материале.

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