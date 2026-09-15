#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+28°
$
447.8
516.76
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+28°
$
447.8
516.76
5.3
Экономика и бизнес

Что мешает зайти на рынок Казахстана четвертому сотовому оператору – в Минцифры назвали причины

Вышка мобильной связи, вышки мобильной связи, вышка сотовой связи, вышки сотовой связи, сотовая связь, мобильная связь, мобильная сеть, антенна сотовой связи, антенны сотовой связи, интернет вышки, интернет вышка, мобильный интернет, мобильный оператор, мобильные операторы, сотовый оператор, оператор сотовой связи , фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 11:27 Фото: pexels
В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития 15 сентября 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировали вопрос появления в Казахстане четвертого сотового оператора, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам вице-министра Гиззата Байтурсынова, определенная работа в данном направлении ведется.

"Как министерство, мы сейчас проводим работу, чтобы создать максимально хорошие условия для других зарубежных компаний, чтобы они заходили на наш рынок", – сказал Байтурсынов.

В свою очередь, председатель Комитета телекоммуникаций Дамир Сейсембеков заявил, что сейчас появлению в стране четвертого сотового оператора мешают определенные ограничения.

"Если говорить про сотовый рынок, на сегодня у нас есть три сотовых оператора. В соседних странах от двух до четырех сотовых операторов. После сделки по приобретению компании Теле2 катарским инвестором подписано межправительственное соглашение, по которому мы до конца этого года не можем проводить выдачу лицензий на 5G, создавать новых сотовых операторов. Пока этот вопрос не обсуждается. В то же время мы активно привлекаем в том числе иностранных операторов связи. (…) Мы считаем, что у наших граждан на сегодняшний день есть выбор. У нас три сотовых оператора активно конкурируют на рынке. На данный момент говорить о том, появится ли четвертый оператор или нет, – некорректно. Потому что у нас есть определенные ограничения", – добавил спикер.

О соглашении между КНБ и операторами связи читайте в материале.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
Читайте также
Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация
12:22, Сегодня
Сотрудник акимата Алматы подделал отчет о работе при помощи ИИ – комментарий Минцифры
Телефон, телефон в руках, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть
12:54, 06 января 2026
В Минцифры объяснили, на что пошло повышение тарифов мобильных операторов
Социальные сети, социальная сеть, приложение, приложения, телефон, мобильный интернет, соцсеть, соцсети
12:54, 11 августа 2026
Маркировка звонков от операторов связи – как это будет выглядеть
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Денис Тевяшов выходит на поле судить
11:48, Сегодня
"Отказ судить из-за давления": чем известен арбитр матча "Астана" – "Кайрат" Тевяшов
Билли Джин Кинг призвала Роджера Федерера активнее поддерживать равенство призовых
11:26, Сегодня
Билли Джин Кинг призвала Роджера Федерера активнее поддерживать равенство призовых
Жанибек Алимханулы
11:05, Сегодня
Алимханулы призвал Турки организовать бой с Ширазом: как сорвался поединок в прошлом году
Александр Зверев позирует с кубком на US Open
10:53, Сегодня
Александр Зверев рассказал об отсутствии давления на US Open
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: