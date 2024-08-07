Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Шымкенте дали старт масштабному инвестпроекту

Шымкент , фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 21:23 Фото: пресс-служба акима города Шымкент
В Шымкенте в индустриальной зоне "Бозарык" аким города Габит Сыздыкбеков и президент турецкой компании "Alarko Holding" Йылдыз Умит Нури приняли участие в церемонии закладки капсулы на месте строительства самого большого тепличного комплекса в Шымкенте по выращиванию томатов.

Стоимость инвестиционного проекта составляет 650 млн долларов, а его общая площадь – 650 га. После ввода в эксплуатацию первого этапа проекта будет создано порядка 2 тыс. рабочих мест, а после полного – 5 тыс. рабочих мест. Общая производственная мощность составит 155 тыс. тонн томатов в год. Произведенная агропродукция в основном будет предназначена для населения города, а также поставляться в другие регионы страны и за ее пределы.

Шымкент , фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 21:23

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

Аким города отметил, что данный проект играет важную роль в реализации поручения президента Касым-Жомарта Токаева по внедрению и развитию передовых водосберегающих технологий в растениеводстве. Акимат всегда готов оказать всестороннюю поддержку инвесторам, которые реализуют масштабные проекты.

шымкент , фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 21:23

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

"Реализация проекта позволит обеспечить продовольственную безопасность мегаполиса и окажет содействие устойчивому развитию сельского хозяйства и стабилизации цен", – сказал аким города.
шымкент , фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 21:23

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

Вместе с тем в целях сокращения сроков строительства компания намерена открыть в Шымкенте завод по выпуску конструкций для возведения теплиц. Кроме того, в рамках проекта запланировано открытие специализированной академии для подготовки агроспециалистов по международным стандартам.

шымкент, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 21:23

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

Стоит отметить, что реализация данного проекта будет способствовать не только развитию тепличного бизнеса, но и обеспечению продовольственной безопасности, внедрению новых производств и созданию новых рабочих мест.

Читайте также

объявлено штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявлено в Астане, Алматы и 15 областях Казахстана
Сильная жара, жара, жарко, тепло, лето, жаркое лето, высокая температура, термометр, измерение температуры, прогноз погоды, погода летом, летняя жара, зной, солнце, знойное лето
Где в Казахстане ожидается сильная жара 8 августа
Министр обороны наградит Олимпийских чемпионов Наримана Курбанова и Ислама Сатпаева медалями &quot;Ел қорғаны&quot;
Министр обороны вручит олимпийским чемпионам Курбанову и Сатпаеву медали "Ел қорғаны"
Айсулу Омарова
Шымкент акимат 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
филиппинский медалист Олимпиады
Пожизненный запас еды и меблированную квартиру подарили филиппинцу за "золото" ОИ
фон и замок
Казахстанцам с 1 сентября начнут списывать незаконно оформленные кредиты
Стало известно, как Баян Алагузова назвала новорожденную дочь
Стало известно, как Баян Алагузова назвала новорожденную дочь
Машины, дорожное движение, транспорт, правила дорожного движения
МВД обратилось к казахстанцам из-за тонировки авто
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: