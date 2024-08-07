В Шымкенте дали старт масштабному инвестпроекту

В Шымкенте в индустриальной зоне "Бозарык" аким города Габит Сыздыкбеков и президент турецкой компании "Alarko Holding" Йылдыз Умит Нури приняли участие в церемонии закладки капсулы на месте строительства самого большого тепличного комплекса в Шымкенте по выращиванию томатов.

Стоимость инвестиционного проекта составляет 650 млн долларов, а его общая площадь – 650 га. После ввода в эксплуатацию первого этапа проекта будет создано порядка 2 тыс. рабочих мест, а после полного – 5 тыс. рабочих мест. Общая производственная мощность составит 155 тыс. тонн томатов в год. Произведенная агропродукция в основном будет предназначена для населения города, а также поставляться в другие регионы страны и за ее пределы.

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

Аким города отметил, что данный проект играет важную роль в реализации поручения президента Касым-Жомарта Токаева по внедрению и развитию передовых водосберегающих технологий в растениеводстве. Акимат всегда готов оказать всестороннюю поддержку инвесторам, которые реализуют масштабные проекты.

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

"Реализация проекта позволит обеспечить продовольственную безопасность мегаполиса и окажет содействие устойчивому развитию сельского хозяйства и стабилизации цен", – сказал аким города.

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

Вместе с тем в целях сокращения сроков строительства компания намерена открыть в Шымкенте завод по выпуску конструкций для возведения теплиц. Кроме того, в рамках проекта запланировано открытие специализированной академии для подготовки агроспециалистов по международным стандартам.

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

Стоит отметить, что реализация данного проекта будет способствовать не только развитию тепличного бизнеса, но и обеспечению продовольственной безопасности, внедрению новых производств и созданию новых рабочих мест.