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Меньше денег из Нацфонда планируют брать с 2026 года

Тенге, деньги, Казахстан, национальная валюта, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 14:01 Фото: Zakon.kz
В Казахстане сократить изъятия из Национального фонда в республиканский бюджет планируют с 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил на пресс-конференции в правительстве 15 октября Нурлан Байбазаров, принимаются меры по стабилизации Нацфонда.

Для выравнивания ситуации между доходами и расходами потребуется два-три года.

"С 2026 года мы идем на сокращение целевых трансфертов из Нацфонда. У нас бюджет социально ориентированный, до 60% бюджета уходит на социальное поддержание. Это Министерство здравоохранения и Министерство труда, это все наши пенсии, социальные выплаты и так далее. У нас бюджет развития сегодня составляет всего 10%, это 2 трлн тенге. Поэтому задача правительства – увеличить бюджет развития, чтобы бюджет стал самодостаточным", – добавил министр финансов Мади Такиев.

Он отметил, что доходы растут меньшими темпами в сравнении с расходами. За последние три года рост расходов составил 9 трлн тенге. Также ежегодно индексируются пенсии и стипендии.

"В следующем году у нас придет еще 200 тыс. новых пенсионеров. Плюс мы сделали индексацию на уровне инфляции 8,5%. Таким образом, дополнительно 1,3 трлн тенге появляется в расходах. А за эти же три года у нас доходы выросли всего на 5 трлн тенге. То есть, этот разрыв сохраняется и, чтобы его уменьшать, мы используем средства Национального фонда", – пояснил глава Минфина.

Ранее глава Нацбанка сообщил, что изъятия из Нацфонда превышают поступления в него.

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