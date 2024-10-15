Тимур Сулейменов: Изъятия из Нацфонда превышают поступления

Изъятия средств из Национального фонда превышают поступления в него. Об этом заявил председатель Нацбанка Тимур Сулейменов, передает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказал на заседании правительства 15 октября Тимур Сулейменов, валовые международные резервы на конец сентября составили рекордные 107,2 млрд долларов. Золотовалютные резервы Нацбанка увеличились с начала года на 23,6%, до рекордного значения в 44,5 млрд долларов. Активы Национального фонда увеличились с начала года на 4,5%, составив 62,7 млрд долларов.

"Баланс поступлений и изъятий средств Нацфонда складывается отрицательным, то есть изъятия превышают поступления. В этих условиях единственным фактором, который поддерживает рост средств Нацфонда, является инвестиционный доход, составивший 10,27%, или 6,16 млрд долларов за девять месяцев", – сказал Тимур Сулейменов.

Ранее председатель Национального банка прокомментировал вопрос о том, стоит ли казахстанским родителям и детям ожидать больше поступлений в рамках проекта "Нацфонд – детям".

