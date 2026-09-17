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Экономика и бизнес

Сколько денег планируют собрать в бюджет Казахстана в 2027 году

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, экономическое развитие Казахстана, деньги, тенге, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 10:39 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин 17 сентября 2026 года в Курултае рассказал, сколько доходов планируют получить в республиканский бюджет в 2027 году и за счет чего они вырастут, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер заявил, что на основе прогноза макроэкономических показателей сформирован прогноз параметров бюджета и Национального фонда на 2027-2029 годы.

"Прогнозирование бюджета основывалось на бюджетных правилах и целевых ориентирах, установленных Концепцией управления государственными финансами до 2030 года. При расчете прогноза доходов республиканского бюджета за базу приняты фактическое исполнение за прошлый год и оценка по итогам семи месяцев текущего года. Так, доходы в 2027 году прогнозируются в объеме 19,9 трлн тенге, или на уровне 10,0% к ВВП", – сказал он.

Азамат Амрин сообщил, что по сравнению с оценкой текущего года доходы вырастут на 2,8 трлн тенге. Основное увеличение ожидается за счет роста экономики – на 1,6 трлн тенге, снижения сумм возврата НДС – на 1,1 трлн тенге и других факторов – на 0,5 трлн тенге.

"Вместе с тем ожидается снижение доходов на 0,5 трлн тенге. В налоговых поступлениях наибольший удельный вес занимают налог на добавленную стоимость, корпоративный подоходный налог. Неналоговые поступления определены в размере 377 млрд тенге, специальные поступления – 18 млрд тенге. Гарантированный трансферт определен с учетом бюджетного правила в размере 2 трлн 430 млрд тенге в 2027-2028 годах и 2 трлн тенге в 2029 году", – продолжил первый вице-министр.

Ранее Амрин в Курултае представил прогноз развития экономики Казахстана на 2027-2029 годы, включая рост ВВП, инфляцию и стоимость нефти.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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