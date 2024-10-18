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АЗРК планирует "передать на рынок" Кcell

Интернет, социальные сети, ноутбук, компьютер, работа за ноутбуком, wi-fi , фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 18:00 Фото: unsplash
Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров 18 октября 2024 года сообщил, что планируется включить в план приватизации на 2028-2029 годы, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что лучшие мировые практики показывают, что телеком-компании, когда двигаются в сторону развития, то сохраняют какую-то долю в телеком-бизнесе.

"Сегодня только у "Казахтелеком" 800 млрд тенге чистой прибыли, из которой около 600 млрд – это два мобильных оператора. Я не знаю, сколько приносит Tele2 и Кcell, но если мы будем выбрасывать Кcell на рынок, то сам "Казахтелеком" может стать финансово неустойчивым. Сейчас это анализируем, но больше склоняемся к тому, чтобы, по крайней мере, в план приватизации на 2028-29 годы включить Кcell. Это будет обсуждаться, все будет открыто", – дополнил Марат Омаров. 

Он подчеркнул, что мнение пока такое, но еще необходимо проработать все вопросы по подготовке регулярных решений, тарифов, инвестиций и так далее. 

Ранее председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров сообщил, что планируется уходить от жесткого контроля цен на ГСМ. 

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