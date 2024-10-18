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АЗРК планирует отменить предельные цены на ГСМ

АЗС, бензоколонка, заправка, бензин, автозаправка, цены на бензин, стоимость бензина , фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 15:54 Фото: Zakon.kz
Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров 18 октября 2024 года сообщил, что планируется уходить от жесткого контроля цен, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что принято решение отменить предельные цены на горюче-смазочные материалы, но с учетом проработки с крупными игроками вопроса контроля в защите конкуренции.

"Был такой оптовый дом частной компании ТОО "Petrosun", который контролировал по сути около 50% рынка. По решению комиссии по демонополизации нами был возвращен этот актив в структуры "КазМунайГаза". Сегодня оптовый рынок ГСМ практически на 80% контролируется государством. Это группа компаний "КазМунайГаза" и вновь созданный ТОО "Petrosun", – заявил он.

По словам Марата Омарова, вторым этапом является дерегулирование предельной цены на пистолете.

"Но в целом идея такая, чтобы поэтапно подавать сигналы рынку, уходить от жесткого контроля цен, особенно в розничном сегменте", – дополнил Марат Омаров.

10 сентября 2024 года стало известно, что из-за серого экспорта топлива на границе Казахстана усилят контроль.

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