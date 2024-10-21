Производства сыров и перепелиного мяса открыли в Карагандинской области при поддержке государства

В Бухар-Жырауском районе заработали сыроварня и птицеферма по разведению перепелок. Оба предприятия открыли благодаря государственным грантам.

Данияру Татыгулову из поселка Доскей 34 года. Он глава многодетной семьи. В 2024 году прошел обучение по программе "Бастау Бизнес" и получил государственный грант в рамках "Концепции развития рынка труда на 2024-2029 годы".

Фото: Акимат Карагандинской области

Для того чтобы открыть предприятие по производству маринованного и копченого перепелиного мяса, он получил 1 476 800 тенге.

Приобрел инкубатор на две тысячи яиц, вакуумный упаковщик, перосъемную машину, печь-коптильню и морозильник.

Фото: Акимат Карагандинской области

Сейчас у предпринимателя уже подрастают перепелки.

В селе Уштобе заработала сыроварня. Ее открыла мать троих детей Асемгуль Елюбаева. Она тоже прошла обучение по программе "Бастау Бизнес" и получила грант. На выданные 1,5 млн тенге купила сыроварню объемом 30 литров.

Фото: Акимат Карагандинской области

"Гранты выделялись людям из социально уязвимых слоев населения: членам многодетных семей, людям с инвалидностью, родителям детей с инвалидностью, получателям АСП. На госсредства они запустили швейное предприятие, кондитерскую, производство полуфабрикатов, стартапы в сферах услуг и образования, – сообщили в пресс-службе Центра трудовой мобильности по Карагандинской области. – Всего в 2024 году выделено более 270 млн тенге на предоставление 183 грантов".