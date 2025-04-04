Мощный пожар охватил птицефабрику в Карагандинской области

4 апреля в селе Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области на территории птицефабрики произошло загорание кровли одноэтажного здания, сообщает Zakon.kz.

Прибывшие огнеборцы оперативно ликвидировали пожар на площади 1500 кв. м.

"Благодаря принятым мерам огонь не перекинулся во внутрь здания, в результате чего около 8 тыс. кур остались живыми. Быстрому распространению огня способствовал сильный порывистый ветер". Пресс-служба МЧС РК

Как уточняется, пострадавших нет, причина устанавливается.

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