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Происшествия

Мощный пожар охватил птицефабрику в Карагандинской области

пожар в Карагандинской области, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 18:53 Фото: пресс-служба МЧС РК
4 апреля в селе Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области на территории птицефабрики произошло загорание кровли одноэтажного здания, сообщает Zakon.kz.

Прибывшие огнеборцы оперативно ликвидировали пожар на площади 1500 кв. м.

"Благодаря принятым мерам огонь не перекинулся во внутрь здания, в результате чего около 8 тыс. кур остались живыми. Быстрому распространению огня способствовал сильный порывистый ветер". Пресс-служба МЧС РК

Как уточняется, пострадавших нет, причина устанавливается.

Ранее сообщалось, что крупный пожар в ресторане потушили в Алматы.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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