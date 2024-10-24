Поддержка АПК: более 11 тысяч фермеров Жамбылской области получили 19,7 млрд тенге субсидий

В Жамбылской области за 9 месяцев 2024 года произведено сельхозпродукции на 348 млрд тенге.

С начала года более 11 тыс. сельхозтоваропроизводителям выплачено субсидий на 19,7 млрд тенге. Через финансовые институты 1 045 агроформированиям выдано кредитов на сумму 15,2 млрд тенге.

В целях своевременного проведения осенне-полевых и уборочных работ задействовано 10 тысяч единиц сельхозтехники. На сегодняшний день приобрели 421 единицу новой техники (411 тракторов, 10 комбайнов), уровень обновления техники составил 7,4%.

Из выделенных для нашего региона 11,4 тысяч тонн дизтоплива в область доставлены 8,4 тыс. тонн. Фермеры получили 7,4 тысяч тонн дизтоплива, его цена составляет 250 тенге.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Регион каждый год наращивает объемы применения удобрений. В 2024 году планируется внести 83,1 тысяч тонн удобрений на площади 415,4 тысяч га. На сегодняшний день более 1 тысяч фермеров внесли 74,2 тысяч тонн удобрений на площади 370 тысяч га.

Сельскохозяйственные культуры размещены на площади 626,7 тысяч га. Полностью убраны зерновые колосовые на площади 352,9 тысяч га, получено 586,4 тысяч тонн зерна.

За счет благоприятных погодных условий и своевременного проведения агротехнических мероприятий средняя урожайность колосовых культур возросла по сравнению с прошлым годом с 10 ц/га до 16,6 ц/га.

Сейчас идет уборка картофеля, масличных культур, овощей, бахчевых и сахарной свеклы.

В целом в текущем году планируется получить более 3,8 млн тонн продукции.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Планируется собрать и переработать более 600 тысяч тонн сахарной свеклы. Меркенский сахарный завод в этом году примет 450 тысяч тонн сырья (уже сдали 175,8 тыс. тонн), остальное — на Аксуский сахарный завод (сдали 15,5 тысяч тонн). Расходы на транспортировку будут компенсированы за счет повышения норматива предоставляемых субсидий с 25 до 45 тенге.

Меркенскому сахарному заводу со стороны Правительства оказывается помощь. На пополнение оборотных средств завода выдаются льготные кредиты в рамках программы Аграрной кредитной корпорации "Кен дала-2".

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Начата выдача субсидий фермерам за реализацию продукции на Меркенский сахарный завод (оставшиеся 172 млн тенге по программе выплачиваются фермерам). На имеющиеся средства субсидировано 6,8 тыс. тонн продукции.

Из республиканского бюджета планируется выделить 16 миллиардов тенге на субсидирование еще порядка 600 тысяч тонн продукции.