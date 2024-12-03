На соцпрограммы в Жамбылской области выделено 46,3 млрд тенге

В 2024 году в Жамбылской области на реализацию программ в социальной сфере выделено 46,3 млрд тенге, что в 1,3 раза больше, чем в прошлом году.

Эти средства направлены на поддержку занятости, улучшение качества жизни граждан и обеспечение работы механизма адресной социальной помощи.

На текущий год было запланировано охватить адресной социальной помощью 55423 человека с общим финансированием в размере 4,8 млрд тенге. По состоянию на 1 ноября помощь была назначена 30 698 гражданам из 5737 семей на сумму 2,4 млрд тенге. Выплаты произведены для 29 664 человек из 5545 семей на сумму 2,2 млрд тенге.

Дополнительно для ежемесячных выплат детям в возрасте от одного года до шести лет из семей, получающих адресную социальную помощь, предусмотрено 980,7 млн тенге. На 1 ноября такую помощь получили 9339 детей на общую сумму 328,5 млн тенге.

Отметим, что благодаря активным мерам государственной поддержки количество получателей адресной социальной помощи сократилось на 10 600 человек.

В соответствии с поручением президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева о создании 100 новых рабочих мест на каждые 10 тыс. человек населения в регионе было создано более 10 тыс. рабочих мест, что превышает запланированные показатели.

Активными мерами содействия занятости охвачены 47 063 жамбылца. Они включают в себя трудоустройство на постоянные рабочие места, предоставление безвозмездных грантов и субсидируемых вакансий. Среди получивших поддержку – 2200 человек с инвалидностью.

Уровень безработицы в регионе на третий квартал 2024 года составил 4,8 процента. Среднемесячная заработная плата увеличилась на 10,6 процента и достигла 379,6 тыс. тенге. Для повышения заработной платы 35 400 гражданских служащих на 26 процентов выделено 26,8 млрд тенге бюджетных средств.

Добавим, что на 2025 год запланировано создать 68 тыс. рабочих мест, из которых 42 тыс. будут постоянными. Все эти меры направлены на устойчивое развитие социальной сферы, поддержку малообеспеченных семей, снижение уровня безработицы и повышение качества жизни населения региона.

