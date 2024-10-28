Технологии как ключ к успеху. Как они помогают сельскому хозяйству в Казахстане

Сельское хозяйство остается одной из ключевых отраслей казахстанской экономики. И хотя оно формирует лишь 4% валового внутреннего продукта, но тем не менее позволяет добиться стратегической цели – обеспечить граждан продуктами питания отечественного производства.

В этой части у страны есть успехи: в рейтинге Global Food Security Index в 2022 году Казахстан занял 32-ю позицию среди охваченных 113 государств, став лидером на постсоветском пространстве.

Развивается отрасль и сейчас. По данным Бюро нацстатистики, выпуск продукции в сельском хозяйстве в 2023 году превысил 7,5 трлн тенге. Отметить можно, например, рост в животноводстве на 4,5%, который произошел из-за увеличения выращивания птицы, крупного рогатого скота. В растениеводстве же отмечено снижение производства из-за спада объемов зерновых, зернобобовых и масличных культур, но связано это с климатическими событиями: резкоконтинентальный климат приводит к неурожаям в один год и большим урожаям в следующих.

При этом все большее внимание в Казахстане уделяют агронауке и внедрению новых технологий в растениеводстве и животноводстве. Например, государство выделяет значительные средства для покупки новой сельхозтехники в лизинг, есть и программы по развитию инфраструктурных проектов, где применяются последние технические достижения отрасли.

Фото: AgroWorld Qazaqstan

Именно технологии становятся одним из решающих факторов для успешной конкуренции на рынке переработки сельхозсырья и выпуска продуктов питания. Для удобства аграриев все передовые новинки представляют на специализированных экспо-мероприятиях. В Центральной Азии одним из самых экспертных событий является выставка AgroWorld Qazaqstan, которая пройдет в Алматы на территории комплекса "Атакент" с 30 октября по 1 ноября.

Что примечательно, уже 18 лет AgroWorld Qazaqstan традиционно приглашает в РК глобальное количество ведущих зарубежных компаний-производителей с многолетним опытом и передовыми достижениями в агротехнологиях, которые охотно обмениваются опытом и объединяются в коллаборации с казахстанскими производителями, фермерами, внедряя передовые разработки в АПК Казахстана.

На площадке в этом году более 180 экспонентов из 25 стран мира продемонстрируют свои технологии и решения для сельского хозяйства. В их числе, помимо Казахстана, будут участники из Австрии и Бельгии, Великобритании и Германии, Испании и Италии, Китая и Нидерландов, Польши и России, Турции и Узбекистана, Франции и Чехии, Южной Кореи и Японии.

Фото: AgroWorld Qazaqstan

Участники представят широкий спектр оборудования для таких направлений, как переработка мяса и выпуск комбикормов, птицепереработка и переработка зерна, сортировка и переработка овощей и фруктов, маркировка, упаковка и сортировка, хранение и складирование, ирригация.

По традиции посетителей ожидает насыщенная деловая программа с участием экспертов из Казахстана, Германии, Нидерландов, России и других стран, а также представителей отраслевых ассоциаций и союзов. В программе – пленарные сессии с участием Министерства сельского хозяйства, международный AgriFORUM и серия специализированных сессий от экспертов сельского хозяйства.

В этом году центральная тема программы – "Сельское хозяйство будущего". Выставка поднимает вопросы от бережного использования природных ресурсов и возделывания земель до переработки и производства безопасной и полезной продукции. Так, впервые пройдет сессия по сохранению плодородного слоя почвы и семинар-тренинг по органическому земледелию, где наши фермеры получат экспертный опыт, обучение о процедурах сертификации, важности севооборота, эффективных бизнес-решениях.

Фото: AgroWorld Qazaqstan

Еще в числе ключевых событий, например, специализированный семинар-практикум о нидерландских технологиях в птицеводстве. Здесь в центре внимания инновации, которые можно адаптировать и применять в Казахстане для развития переработки домашней птицы. Еще две центральные сессии затронут темы производства фруктов – от фермы до стола потребителей. Все они будут полезны предпринимателям отрасли, которые хотят внедрить новые подходы в работу своего бизнеса.

Благодаря большой экспозиции технологий и привлечению опытных экспертов выставка AgroWorld Qazaqstan сохраняет за собой звание места встречи лидеров аграрного бизнеса, площадки для обмена опытом и главного делового события международного масштаба на юге Казахстана. Подробнее о мероприятии можно узнать на его официальном сайте.