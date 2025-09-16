Новые инвестиции и участники рынка – как развивается сектор добычи металлов в Казахстане

Горнодобывающий сектор в Казахстане в 2024 году обеспечил чуть более 12% валового внутреннего продукта, или 16,1 трлн тенге в денежном выражении. При этом отрасль обеспечила около трети всего экспорта страны, что делает ее стратегически важной для экономики республики.

Сегодня в мире растет спрос на так называемые "критические минералы", важные для развития технологической промышленности, например, производства электротранспорта и электроники. Казахстан тем временем уже является одним из мировых лидеров по производству и экспорту ключевых полезных ископаемых, включая уран и цветные металлы, такие как медь, алюминий и цинк. Но, несмотря на уже имеющиеся позиции в экспорте критически важных минералов, у страны есть значительный нереализованный потенциал как для увеличения существующих объемов добычи, так и для вывода на мировые рынки новых металлов.

Это отражается в приоритетах политики дальнейшего развития горнодобывающей отрасли Казахстана. Акцент делается на разведке критически важных полезных ископаемых, включая месторождения редкоземельных и редких металлов, в тесном сотрудничестве с международными партнерами и инвесторами.

В свою очередь данный факт способствует притоку инвестиций, говорится в сентябрьском отчете МФЦА по рынку добычи металлов. Так, после пикового уровня 2022 года общий приток прямых иностранных инвестиций в экономику Казахстана стабилизировался, но при этом в сектор металлодобычи продолжают поступать устойчивые инвестиции. В 2024 году размер инвестиций достиг нового максимума по притоку, увеличив свою долю до 17%. Данный рост отражает как отраслевую активность, так и изменения в структуре общего объема иностранных инвестиций. Подобная динамика подтверждает, что горнодобывающая отрасль остается одним из ключевых направлений для иностранных инвестиций в Казахстане.

Фото: ITECA

Если говорить о цифрах, то, по данным Национального банка РК, совокупный объем ПИИ в металлодобывающую промышленность страны за последние пять лет существенно вырос, увеличившись в два раза и достигнув примерно 3 млрд долларов к концу 2024 года. После снижения в предыдущие годы инвестпоток вновь стал расти в прошлом году, что говорит о возобновлении интереса инвесторов к этому сектору.

Новые инвестиции и растущий мировой спрос на продукцию стимулируют дальнейший процесс развития сектора разведки и добычи минералов в Казахстане. Его вызовы, проблемы и перспективы, инновации и технологии станут одной из центральных тем предстоящей 30-й, юбилейной выставки Mining&Metals Central Asia – крупнейшего регионального события горно-металлургической отрасли, которое пройдет с 17 по 19 сентября в Алматы на площадке выставочного комплекса "Атакент".

В этом году экспозиция будет рекордной по площади, а количество участников превысит все предыдущие годы, а именно 515 компаний из 30 стран мира представят свои стенды. Будут организованы стенды национальных групп из Австрии, Великобритании, Германии, Ирана, Китая, России и Турции, а также стенды компаний-лидеров из Австралии, Канады, Нидерландов, ОАЭ, Турции, Финляндии, Швейцарии, Южной Кореи и других государств.

Они презентуют современное оборудование, инновационные технологии и лучшие практики, которые уже применяются в разведке, добыче и переработке полезных ископаемых. Посетители Mining&Metals Central Asia ознакомятся с успешными кейсами внедрения цифровых решений, обсудят актуальные вызовы отрасли и найдут новые направления для сотрудничества.

Отдельное внимание организаторы уделили деловой части мероприятия. В первый день – 17 сентября – пройдет пленарная сессия на тему "Главные вопросы ГМК: казахстанское содержание, инвестиции, технологии, логистика, международное партнерство". Участники из Минпромышленности РК, отраслевых ассоциаций, промышленных компаний и эксперты обсудят инвестиционный потенциал Казахстана, цифровизацию и переоснащение предприятий, развитие казахстанского содержания, новые цепочки поставок, а также международное сотрудничество.

Фото: ITECA

Эта и другие дискуссии подчеркнут роль выставки как центрального мероприятия в отрасли. Найти больше информации и зарегистрироваться можно по этой ссылке.

Партнерский материал