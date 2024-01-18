В Акмолинской области динамично развивается животноводческая отрасль

Сельское хозяйство является одной из ключевых отраслей в развитии любого региона. В последние годы в Акмолинской области заметен значительный рост производства мяса, молока, яиц и других продуктов животноводства, передает управление внутренней политики.

Согласно информации управления сельского хозяйства и земельных отношений, по итогам 2023 года производство мяса выросло до 203,7 тысяч тонн, что составляет увеличение на 7,2%, производства же молока составило порядка 404,6 тысяч тонн, а количество произведенных куриных яиц превысило 711 миллионов штук.





Наличие поголовья скота на необходимом уровне, один из показателей развития в данной сфере. На сегодняшний день поголовье крупного рогатого скота составляет 453,2 тысяч голов, при этом количество коров составляет 233 тысячи голов. Помимо этого, в прошедшем году были предприняты шаги, по обеспечению перерабатывающих предприятий сырьем. Создано 46 мясных ферм с увеличением численности скота на 2,5 тысячи голов, а также 5 молочно-товарных ферм на 800 голов.

"Одним из важных достижений 2023 года стало расширение птицеводческой отрасли. Благодаря вводу и расширению птицефабрик Акмолинская область стала лидером в республике по производству "белого" мяса. Это стало возможным запуску новых очередей на птицефабриках, таких как Макинская птицефабрика Буландынского района и компания "Ак-Дала Агро" Аршалынского района. Эти новые возможности создают перспективы для устойчивого и эффективного развития сельскохозяйственного комплекса", – отметили в профильном ведомстве.

К слову, на сегодняшний день в регионе насчитывается 73 перерабатывающих предприятия, включая хозяйства по переработке мяса, молока, мукомольные предприятия и по переработке масличных культур.





Более 130 предприятий Акмолинской области поставляют сельхозпродукцию в Астану через 44 крупные торговые точки, что свидетельствует о большом потенциале для развития сельскохозяйственной торговли и партнерства с другими регионами.

