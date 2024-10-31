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В какие сферы Казахстана готовы вкладывать средства иностранные инвесторы

Аудит, расчет, калькулятор, аудитор, юридическая проверка, графики, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 12:01 Фото: pexels
Директор Ассоциации "Казахстанский Совет иностранных инвесторов" (АКСИИ) Жанна Байдашева 31 октября 2024 года рассказала, в какие сферы планируют инвестировать иностранные компании, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Байдашева подчеркнула, что главы и руководители, вице-президенты международных организаций будут предлагать новые инициативы, рекомендации и проекты для Казахстана.

"Это касается сферы здравоохранения, фармацевтики, недропользования, транспорта и логистики. А также вопросы, связанные с нефтегазовой отраслью. И цифровизация, конечно, потому что очень важная для нас эта отрасль", – озвучила Байдашева.

Она уточнила, что Китай и США готовы вкладывать в нефтегазовую область, а европейские и американские компании – в здравоохранение.

"Мы много сейчас работаем над тем, чтобы у нас было собственное производство лекарств и медикаментов, чтобы мы не зависели ни от какой другой страны. Также, конечно, будут вкладывать в развитие науки, лабораторий, исследования, привлечения новых технологий, развитие человеческого капитала и подготовку кадров", – заключила Жанна Байдашева.

23 октября 2024 года в Казахстане утвердили концепцию инвестиционной политики до 2029 года.

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