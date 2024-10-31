Токаев – иностранным инвесторам: Будет создан зеленый коридор для приоритетных проектов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 31 октября 2024 года на заседании Совета иностранных инвесторов озвучил, какие меры принимаются в Казахстане для создания условий для инвесторов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Президент отметил, что в 2023 года Казахстан привлек впечатляющую сумму в виде прямых иностранных инвестиций – 23 млрд долларов. А также, согласно Международному институту развития менеджмента, в этом году республика вошла в 35 наиболее конкурентных стран мира.

"Нельзя на этом расслабляться, необходимо продолжать работу по дальнейшему привлечению инвестиций. Мы заложили фундамент для достижения новой амбициозной цели – привлечь дополнительные 150 млрд долларов прямых иностранных инвестиций к 2029 году. Для этого государственному органу по привлечению инвестиций предоставлены полномочия решать возникающие вопросы по принципу "здесь и сейчас". В мае я подписал указ для существенной либерализации национальной экономики", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, к концу года будет запущенна цифровая инвестиционная платформа для отслеживания реализации проектов в режиме реального времени.

"В ближайшее время будет создан "зеленый коридор" для приоритетных проектов, оптимизации процессов выдачи разрешений выделения земельных участков и для подведение коммуникаций. Я упоминал указ о либерализации нацэкономики, и одна из первых мер – ограничение создания новых квазигос компаний и учреждения нового национального офиса по приватизации. В этом году Парламент принял нормативно-правовые акты, направленные на улучшение условий ведения бизнеса, включая отмены более 10 тыс. излишних и неактуальных требований. Более того, новый Налоговый кодекс поможет идентифицировать обновленные инвестиционные циклы. Одно из ключевых нововведений – ведение инвестиционных налоговый преференций", – дополнил Касым-Жомарт Токаев.

Он подчеркнул, что методологический совет при правительстве обеспечит единую интерпретацию всех спорных налоговых административных вопросов, включая те проблемы, которые были подняты инвесторами.

"В целом, мое правительство и я сам полностью привержены дальнейшей либерализации экономики и расширению сотрудничества в финансовом секторе. У Казахстана есть уникальный институт в регионе – МФЦА. Он объединяет в себе лучшие практики ведущих финансовых центров мира. МФЦА функционирует исключительно на основе английского общего права, гарантируя справедливость и защиту прав инвесторов. Более 3 тыс. компаний из 83 стран зарегистрированы в МФЦА", – рассказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что правительство планирует разработать ряд крупномасштабных инвестиционных проектов под ключ, которые могут быть финансированы международными финансовыми институтами через ГЧП.

"Мы приглашаем членов совета воспользоваться этими инвествозможностями и инструментами ваших проектов. Работа совета должна помочь балансировать между двумя отдельными феноменами – быстрыми изменениями, которые мы наблюдаем в мире с одной стороны, текущие реформы и трансформации в Казахстане – с другой", – озвучил Касым-Жомарт Токаев.

По его мнению, совет должен идти в ногу с этими реалиями и для этого нужно перезагрузить общие усилия.

"Я привержен продолжению постоянного диалога между членами совета и госорганами, которые работают на улучшение инвестклимата и реализацию новых инициатив и проектов. Конечно же, мы по-прежнему сфокусированы на выработке политики и последовательных стандартов, а не принимая быстрые решения уже постфактум. Я предлагаю правительству и АКСИИ подать конкретные предложения по активизации деятельности совета", – заключил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее стало известно, в какие сферы Казахстана готовы вкладывать средства иностранные инвесторы.