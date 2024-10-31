Ведущие мировые энергетические компании обсудили будущее Кашагана

В Астане в рамках работы заседания Совета иностранных инвесторов, прошедшего под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева, 31 октября состоялся ряд встреч с участниками заседания на правительственном уровне, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала пресс-служба правительства РК, на встрече премьер-министра Олжаса Бектенова с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо рассмотрены перспективы участия ЕБРР в крупных инфраструктурных проектах, в том числе в рамках Национального инфраструктурного плана до 2029 года.

Также сообщалось, что в коллективной встрече приняли участие исполнительный вице-президент Shell Plc Питер Костелло, старший вице-президент по традиционной добыче и добыче тяжелой нефти ExxonMobil Джон Уилан, старший вице-президент по Азиатско-Тихоокеанскому региону TotalEnergies Exploration & Production Чарльз Фернандес и директор по разведке и добыче природных ресурсов Eni S.p.A Лука Виньяти.

Компании, входящие в консорциум NCOC, занимающийся разработкой месторождения Кашаган – крупнейшего шельфового нефтегазового проекта Казахстана, отметили значительные возможности для реализации инвестиционных инициатив. Представители корпораций подчеркнули приверженность укреплению долгосрочного сотрудничества с республикой в нефтегазовом секторе.

Казахстанская сторона выразила готовность к открытому и конструктивному диалогу в целях решения всех открытых вопросов, связанных с развитием проекта. По итогам обсуждений участники встречи выделили важность своевременной реализации следующих этапов освоения месторождения Кашаган – 2А и 2Б.

Ранее министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, что ремонт на Кашагане скажется на добыче нефти.