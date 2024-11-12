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Новые горизонты национальной логистики

Новые горизонты национальной логистики, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 13:14 Фото: Арлан Байходжаев
В ноябре 2024 года в Казахстане запускается образовательная онлайн-программа по комплексной подготовке профессионалов в области логистики, управления грузоперевозками и человеческими ресурсами в отрасли – программа Trucking MBA.

Масштабный проект создан международной консалтинговой группой Truckstaff Solution, а идейным вдохновителем, соавтором большинства методик и руководителем проекта стал Бобир Мирзаев, предприниматель из Узбекистана и один из самых известных топ-менеджеров индустрии в регионе. Программа Trucking MBA ориентирована на решение проблемы нехватки квалифицированных специалистов и руководителей в логистике, управление техническими и финансовыми аспектами бизнеса и обучение менеджеров эффективным методам взаимодействия с инвесторами и привлечения капитала для развития бизнеса. Руководитель программы убежден, что проект открывает значительные перспективы для развития отрасли как в Казахстане, так и в Центральной и Средней Азии в целом.

Активно развивающаяся экономика Казахстана и соседних государств обеспечивает рост спроса на услуги транспортно-логистических предприятий, а дефицит высококвалифицированных специалистов тормозит развитие не только внутреннего и регионального рынков, но и глобальной международной торговли страны с Китаем, Европейским союзом и США. Именно повышение квалификации специалистов, обучение новых сотрудников, диспетчеров, менеджеров и владельцев бизнеса является миссией программы Trucking MBA.

Еще одной важной причиной запуска программы именно в Казахстане является высокий транзитный потенциал, растущая инфраструктура страны и ее привлекательность для международных инвесторов и крупнейших логистических операторов. Казахстан – торговый мост между Европой, Китаем и всей Азией, один из важнейших игроков на мировом рынке перевозок. Индустрия логистики – ключевой сектор стратегического развития страны, поэтому привлечение значительных международных инвестиций в развитие национальной транспортной отрасли является логичной и обоснованной задачей. Trucking MBA, безусловно, будет способствовать решению этой задачи, предлагая комплексную образовательную программу для широкого круга специалистов отрасли, которые смогут управлять логистическими операциями на международном уровне, привлекая средства инвестиционных фондов и частных инвесторов в этот динамичный сектор.

Проект Бобира Мирзаева еще до своего запуска вызвал большой интерес в индустрии грузоперевозок Казахстана. Программа Trucking MBA предлагает уникальные методики расширенного обучения, разработанные профессионалами с многолетним международным опытом. Курс включает управление процессами перевозок полного цикла, страхование грузов, оптимизацию маршрутов, эффективное управление ресурсами и использование новых технологий в логистике. Участники курса получат знания в таких ключевых направлениях, как операционное и стратегическое управление транспортно-логистическими компаниями, автоматизация процессов и диспетчеризация, финансовый учет и аналитика в логистике, управление предприятием и работа с персоналом.

Trucking MBA предлагает специалистам отрасли возможность получить востребованное международное образование, которое станет залогом успешной карьеры в сфере логистики. Программа предназначена не только для повышения квалификации действующих специалистов, но и для тех, кто только выбирает свою карьеру. Благодаря онлайн-формату и доступности обучающих материалов в любое удобное время и из любого удобного места, она обладает гибкостью, особенно актуальной для специалистов, совмещающих участие в программе с работой в отрасли.

Программа Trucking MBA, разработанная под руководством Бобира Мирзаева, открывает перед Казахстаном новые возможности в сфере логистики – стать не только ключевым транспортным хабом, но и международной образовательной площадкой для подготовки профессионалов многомиллиардной индустрии грузоперевозок, и таким образом укрепить свою позицию одного из важнейших мировых логистических центров.

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