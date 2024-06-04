Как будет развиваться водная отрасль Казахстана: разработан комплексный план

Министерство водных ресурсов и ирригации разработало Комплексный план развития водной отрасли РК на 2024-2028 годы, сообщает Zakon.kz.

На сегодняшний день на территории республики насчитывается 13 366 гидротехнических сооружений: водохранилищ – 405, дамб – 247, плотин – 461, гидроузлов – 118, прудов-накопителей – 271, оросительных каналов – 8577 и других гидротехнических сооружений – 3287.



Как отмечается в документе, многие из гидротехнических сооружений построены в 1960-70 годах, эксплуатируются без реконструкции и капитального ремонта более 30-50 лет и являются объектами повышенной опасности. Наиболее сложная ситуация на отдельных водохозяйственных объектах, находящихся в коммунальной и частной собственности.

По проведенным визуальным обследованиям гидротехнических сооружений в 2023 году установлено, что 537 подпорных сооружений требуют ремонта. Также было выявлено, что гидротехнические сооружения, находящиеся в коммунальной и частной собственности, остаются без должного внимания, ремонта и модернизации. Фактический износ большинства составляет более 70%, вследствие чего их надежность и безопасность значительно снижена.

Комплексный план развития водной отрасли республики разработан для оперативного решения ряда мер по развитию водохозяйственной инфраструктуры как республиканской, так и коммунальной и частной собственности, в частности:

строительство новых и реконструкция действующих водохранилищ для аккумулирование талых и паводковых вод;

реконструкция подпорных сооружений (гидроузлов, плотин, дамб), ремонтно-восстановительные работы оросительных каналов и коллекторно-дренажных сетей для уменьшения потерь воды при транспортировке;

внедрение передовых водосберегающих технологий орошения с учетом подведения основной инфраструктуры по забору и подача воды для сокращения объема водопотребления в сельском хозяйстве;

внедрение цифровизации и автоматизации учета поливной воды на оросительных каналах для эффективного использования водных ресурсов;

проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений (водохранилищ, гидроузлов, плотин, дамб и других подпорных сооружений) для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений.

Документ направлен на реализацию целевых индикаторов концепции в части оперативного решения вопросов развития водохозяйственных инфраструктур и обеспечения их безопасности, по восстановлению противопаводковых водохозяйственных инфраструктур (дамб обвалований, водоотводящих каналов, малых водохранилищ, систем лиманного орошения, искусственных бассейнов и прудов накопителей, берегоукрепления и других сооружений), а также повышения эффективности использования водных ресурсов в сельском хозяйстве.

Комплексный план состоит из 5141 реализационного мероприятия, финансирование которых предусматривается на 2024-2028 годы в рамках республиканских и местных бюджетов, собственных средств балансодержателя и за счет привлечения средств международных финансовых организаций, в том числе таких, как:

республиканский бюджет – 1 464 171,747 млн тенге;

местный бюджет – 521 808,684 млн тенге;

международные финансовые организации – 1 112 023,255 млн тенге;

РГП на ПХВ "Казводхоз" – 843,807 млн тенге;

частные инвестиции – 240 188,003 млн тенге.

Всего на его реализацию планируется затратить 3 339 035,496 млн тенге.

Ожидаемый результат

Как ожидается, реализация документа приведет к следующим результатам:

объем дополнительно аккумулированной воды (ежегодно, млн куб. м): 2026 год – 961,2 млн куб. м, 2027 год – 371,9 млн куб. м, 2028 год – 1215,5 млн куб. м. Итого 2548,6 млн куб. м ;

; проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений с учетом разработки декларации их безопасности для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений: 2024 год – 28 ед., 2025 год – 84 ед., 2026 год – 193 ед., 2027 год – 45 ед., 2028 год – 29 ед. Итого 379 ед. ;

; улучшение состояния русел рек за счет очистных, дноуглубительных, берегоукрепительных и других работ (единиц): 2024 – 28 ед., 2025 год – 27 ед., 2026 год – 8 ед., 2027 год – 5 ед. Итого 68 ед. ;

; улучшение коэффициента полезного действия оросительных каналов за счет реконструкции, капитального ремонта и ремонтно-восстановительных работ (с 50 до 35%), а также цифровизации: 2024 год – 50%, 2025 год – 47%, 2026 год – 43%, 2027 год – 39%, 2028 год – 35%;

увеличение орошаемых площадей с применением водосберегающих технологий (тыс. га в год): 2024 год – 441,4 тыс. га, 2025 год – 603,9 тыс. га, 2026 год – 765,9 тыс. га, 2027 год – 923,0 тыс. га, 2028 год –– 1090,3 тыс. га. Итого 3 824,5 тыс. га ;

; ввод новых орошаемых площадей (ежегодно, тыс. га): 2025 год – 6,5 тыс. га, 2026 год –157,15 тыс. га, 2027 год – 112,6 тыс. га, 2028 год – 18,3 тыс. га. Итого 294,55 тыс. га.

Как поясняется, в рамках реализации комплексного плана предусматривается строительство новых водохранилищ и реконструкция действующих для аккумулирования дополнительных вод, внедрение автоматизации и цифровизации путем модернизации оросительных каналов, реконструкция и капитальный ремонт оросительных каналов, внедрение водосберегающих технологий на орошаемых площадях, реконструкция и восстановление вертикального дренажа, коллекторно-дренажных сетей и насосных станций.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 18 июня.

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