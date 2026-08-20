Самый дорогой и дешевый интернет в мире – к какой группе относится Казахстан

Согласно данным последних исследований, Казахстан вошел в группу стран мира с самым доступным и дешевым широкополосным интернетом, сообщает Zakon.kz.

В условиях сегодняшних реалий интернет стал неотъемлемой частью жизни современного человека. С его помощью мы получаем образование, общаемся с друзьями и близкими, ведем бизнес и зарабатываем деньги, смотрим фильмы, сериалы, подкасты и информационные программы, читаем новости и слушаем музыку.

В данном ключе любой среднестатистический человек в мире, так или иначе, ежедневно проводит в интернете от 7 до 9 часов, а это, на минуточку, внушительная часть времени нашего повседневного бодрствования.

Исходя из этого каждое государство стремится улучшить условия подключения к интернету и обеспечивать бесперебойное и быстрое соединение. К примеру, в Казахстане благодаря развитию программы "Доступный интернет" свыше 90% населения уже обладают свободным ежедневным доступом, а число интернет-пользователей, по данным сайта "DataReportal", к концу 2025 года достигло отметки в 19,5 млн человек.

Ну, а чтобы такой результат всегда улучшался, одного только развития необходимой инфраструктуры мало. Нужно создавать такие условия, чтобы его стоимость всегда оставалась доступной для всех и для каждого.

Где дороже всего

Самая высокая стоимость ежемесячного подключения к широкополосному интернету, по версии специалистов британского онлайн-сервиса "Broadband Genie", занимающихся вопросами сравнения тарифов, сегодня фиксируется на островах Уоллис и Футуна.

Там его жители в месяц за стабильно работающий широкополосный интернет отдают 373,88 доллара, или 172 814 тенге по курсу НБ РК на 20.08.2026 года.

Чуть дешевле, чем на островах Уоллис и Футуна, интернет обходится жителям Туркменистана (286 долларов, или 132 194 тенге) и островов Теркс и Кайкос (252 доллара, или 116 479 тенге).

В топ-10 стран мира с самым дорогим ежемесячным тарифом на широкополосный интернет также входят Сен-Бартелеми (207 долларов, или 95 679 тенге), Эсватини (193 доллара, или 89 208 тенге), Сирия (190 долларов, или 87 821 тенге), Бурунди (186 долларов, или 85 972 тенге), Коморские острова (175 долларов, или 80 888 тенге), Британские Виргинские острова (155 долларов, или 71 644 тенге) и Бермудские острова (150 долларов, или 69 333 тенге).

Стоимость интернета в Казахстане и по СНГ

Согласно версии авторов данного исследования, Казахстан находится в группе стран с недорогим фиксированным широкополосным интернетом. Средняя месячная его стоимость в нашей стране, по данным исследователей, находится на уровне 15,23 доллара, или 7 039 тенге.

Дешевле, чем в Казахстане, на пространстве СНГ ежемесячный доступ в интернет обходится жителям России (9,71 доллара, или 4 488 тенге), Узбекистана (12,03 доллара, или 5 560 тенге) и Кыргызстана (13,95 долларов, или 6 447 тенге).

Самая высокая средняя стоимость широкополосного интернета в СНГ зафиксирована в Таджикистане (24,91 доллара, или 11 513 тенге), Азербайджане (21,18 доллара, или 9 789 тенге), Армении (18,71 доллара, или 8 648 тенге) и Беларуси (15,66 доллара, или 7 238 тенге).

Самый дешевый интернет

Страной с самой низкой стоимостью фиксированного интернета считается Иран. Там средняя месячная стоимость находится на отметке в 2,61 доллара, или 1 206 тенге.

Чуть больше, чем в Иране, за широкополосный интернет ежемесячно платят в Украине (5,35 доллара, или 2 472 тенге), Эфиопии (6,46 доллара, или 2 985 тенге), Бангладеш (7,38 доллара, или 3 411 тенге), Монголии (7,41 доллара, или 3 495 тенге), Египте (7,91 доллара, или 3 656 тенге), Румынии (8,19 доллара, или 3 785 тенге), Индии (8,82 доллара, или 4 076 тенге) и Непале (9,22 доллара, или 4 261 тенге).

Столь низкую стоимость интернета авторы исследования объясняют сразу несколькими причинами – курсом валют, субсидиями со стороны государства, высокой конкуренцией между провайдерами, а также особенностями их рынков.

Кроме того, они подмечают, что доступная и низкая цена совсем не означает, что соединение будет низкого качества, поскольку в некоторых странах, к примеру таких, как Румыния, дешевый интернет отлично сочетается с развитой волоконно-оптической сетью и высокой конкуренцией.