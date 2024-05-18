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Законодательство РК

Суверенный кредитный рейтинг Казахстана оценили как стабильный

финансы, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2024 09:23 Фото: freepik
Международное рейтинговое агентство FitchRatings подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB", прогноз "Стабильный", сообщает Zakon.kz.

Среди фундаментальных факторов, поддерживающих рейтинг Казахстана, отмечаются значительные внешние буферы, резервы в иностранной валюте, стабильная фискальная позиция, низкий уровень государственного долга, а также умеренная подверженность внешним рискам, отмечает Министерство нацэкономики.

Аналитики прогнозируют дальнейшее укрепление валютных резервов, а также сокращение дефицита текущего счета на фоне умеренного роста импорта и увеличения объемов добычи и экспорта нефти.

В отчете Fitch отмечается, что новые фискальные правила, ограничивающие рост бюджетных расходов и гарантированные трансферты из Национального фонда РК, должны укрепить налогово-бюджетную политику.

Также отмечают относительно низкие риски наложения вторичных санкций и их влияния на экономику РК.

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Размер госдолга Казахстана составляет 27,2 трлн тенге. Из них 20 трлн тенге – это внутренний долг, и 7 трлн тенге – это внешний долг страны. Вице-министр финансов Даурен Темирбеков объяснил, почему в 2023 году вырос размер госдолга Казахстана.

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