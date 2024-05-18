Суверенный кредитный рейтинг Казахстана оценили как стабильный

Международное рейтинговое агентство FitchRatings подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB", прогноз "Стабильный", сообщает Zakon.kz.

Среди фундаментальных факторов, поддерживающих рейтинг Казахстана, отмечаются значительные внешние буферы, резервы в иностранной валюте, стабильная фискальная позиция, низкий уровень государственного долга, а также умеренная подверженность внешним рискам, отмечает Министерство нацэкономики.

Аналитики прогнозируют дальнейшее укрепление валютных резервов, а также сокращение дефицита текущего счета на фоне умеренного роста импорта и увеличения объемов добычи и экспорта нефти.

В отчете Fitch отмечается, что новые фискальные правила, ограничивающие рост бюджетных расходов и гарантированные трансферты из Национального фонда РК, должны укрепить налогово-бюджетную политику.

Также отмечают относительно низкие риски наложения вторичных санкций и их влияния на экономику РК.

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