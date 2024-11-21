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СДЭК на рынке Казахстана: как адаптироваться к культурным особенностям

Как адаптироваться к культурным особенностям, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 10:00 Фото: иллюстрация Айгерим Карибаевой
СДЭК – один из ведущих логистических представителей России и известный международный бренд, активно расширяющий свое присутствие за рубежом. За последние три с половиной года СДЭК вырос почти в 9 раз, заняв прочно позиции на рынке, представляя свои услуги в 40+ стран.

Компания стала одним из лидеров по скорости доставки и сервису.

Одним из ключевых направлений для дальнейшего развития компании стал Казахстан, где фирма успешно работает уже более 11 лет. В этом материале мы расскажем, как предприятие адаптировалось к особенностям казахстанского рынка.

Специфика рынка Казахстана

Выход на новый рынок диктует свои правила. Важно учитывать местные культурные особенности и специфику. В этой связке компания столкнулась с рядом вызовов:

Различия в менталитете. Эти нюансы необходимо учитывать при взаимодействии с клиентами.

Особенности продуктов. В Казахстане популярны экспресс-доставка и доставка до двери, но постепенно растет популярность ПВЗ.

Трансграничные отправки. Около 40% всего трафика СДЭК – это посылки в Россию и Кыргызстан, что требует особого подхода к организации доставки.

Для успешной работы в Казахстане мы адаптировали свой подход к бизнесу, учитывая особенности страны:

  • Внедрили национальный язык: все сервисы СДЭК были переведены на казахский, чтобы сделать компанию понятной и близкой для местных клиентов.
  • Сократили сроки доставки.
  • Обучили персонал.
  • Изменили тарифы.

Что выделяет СДЭК на фоне конкурентов

Основные конкуренты СДЭК на рынке Казахстана – местные игроки, такие как Казпочта, Emex, а также международные компании. Петр Петров, директор СДЭК Казахстан, отмечает несколько факторов, выделяющих СДЭК: скорость доставки.

  1. Обширная сеть ПВЗ. Пункты выдачи СДЭК расположены исходя из потребностей и удобства клиентов, что делает получение посылок максимально комфортным;
  2. Качественный сервис. А именно тесное взаимодействие с клиентами позволило нам лучше понять их потребности и предложить наиболее подходящие услуги. В ближайшее время мы планируем запустить новые продукты, такие как доставка по клику и доставка next day, чтобы сделать нас еще более удобным сервисом.
Как адаптироваться к культурным особенностям, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 10:00

Фото: иллюстрация Айгерим Карибаевой

Для реализации идеи о том, что СДЭК – это не просто международная корпорация, а компания, которая учитывает потребности, менталитет и культурные особенности страны, мы запустили проект с казахстанской художницей Айгерим Карибаевой. Она создала визуальные образы, отражающие локальный колорит.

В своей работе Айгерим использовала метафоры казахских сказок и традиционные орнаменты, которые являются знаками культуры. В иллюстрациях также присутствуют определенные образы: девушка в национальной одежде и батыр, лошади и юрты, глубоко укорененные в казахской визуальной идентичности.

"Для нас важно, чтобы бренд СДЭК был узнаваем для казахстанцев. В рамках данного спецпроекта мы использовали все возможные онлайн и офлайн рекламные инструменты, даже оклеили автомобили. Все это для того, чтобы наглядно показать, что компания СДЭК уважает традиции и потребности местного населения".Руководитель отдела международного маркетинга Евгения Пегусова

Компания СДЭК продолжает развиваться и адаптироваться к рынку Казахстана, чтобы предоставлять клиентам качественные услуги и оставаться одним из лидеров логистической отрасли в стране.

Как адаптироваться к культурным особенностям, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 10:00

Фото: иллюстрация Айгерим Карибаевой

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