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Присылают одну страницу: Ашимбаев раскритиковал отчетность госфондов

Маулен Ашимбаев, государственный служащий, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 11:56 Фото: senate.parlam.kz
Спикер Сената Маулен Ашимбаев 21 ноября 2024 года на заседании палаты раскритиковал отчет по исполнению республиканского бюджета, в котором информация о государственных фондах включает лишь одну таблицу, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что важным вопросом по-прежнему остается контроль за расходованием средств из государственных фондов.

"Сегодня в этих фондах, включая медстрахования, социального страхования, пенсионный и другие, активы превышают всю расходную часть бюджета страны. Если у нас в этом году расходная часть бюджета 24 трлн тенге, то активы превышают – более 25 трлн и дальше растут", – озвучил Маулен Ашимбаев. 

Он отметил, что там аккумулированы огромные средства.

"Теперь по отчетности, когда мы смотрим исполнение республиканского бюджета, то нам буквально Олжас Абаевич на одной странице присылает отчет по этим фондам, одну табличку. И по ней очень сложно понять, что там действительно происходит. В этой ситуации Парламент не контролирует, не смотрит за этими расходами. Не знаю, насколько у Минтруда есть возможность смотреть, как используют менеджеры эти средства. И в целом вопрос достаточно серьезный. Огромные средства. Мы сейчас не можем на теплоэнергетику, на другие сферы найти средства", – сказал спикер Сената. 

По его мнению, вопрос в том, чтобы они были подконтрольными и использовались в общенациональных целях.

"Мы знаем, что часть этих средств используется на покрытие бюджетного дефицита. Как используется другая часть – мы этого не видим. Не думаю, что ваше министерство владеет всей ситуацией именно по деталям. Поэтому в этом направлении, мне кажется, нужно будет, конечно, какие-то меры предпринять, чтобы и депутаты видели, чтобы и правительство контролировало расходы, и чтобы они, главное, работали на нашу общую задачу. В частности, если у нас есть сейчас задачи по развитию реальной сектор-экономики, значит, часть этих средств должна работать на ее развитие через различные финансовые инструменты. Как это сделать?" – резюмировал Ашимбаев. 

Он отметил, что в дальнейшем надо будет вернуться к этому вопросу при рассмотрении исполнения республиканского бюджета за этот год. 

Ранее стало известно, на что планируют направить изъятые из Нацфонда деньги. 

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