Ашимбаев о запрете кальянов и вейпов в Казахстане: Закон не исполняется

Спикер Сената Маулен Ашимбаев на пленарном заседании палаты 27 июня 2024 года раскритиковал МВД и акиматы. По его словам, они слабо контролируют исполнение законов на местах. Речь идет о запрете кальянов и вейпов, сообщает Zakon.kz.

Маулен Ашимбаев отметил, что сейчас во многих кафе и ресторанах Казахстана посетители свободно могут курить кальян. То же самое, по его словам, касается вейпов.

"Вейпы сегодня тоже, вроде бы, законом запрещены, но в реальности их можно найти, их продают и ими пользуются. В этой связи большой вопрос: насколько правительство контролирует исполнение норм соответствующих законов? Все пишут, выставляют фото (как курят кальяны. – Прим. ред.), даже ходить не надо. По социальным сетям посмотреть, промониторить. Анализ интернет-пространства покажет, что закон не исполняется. То же самое по вейпам. Поэтому серьезный вопрос к МВД, правительству и местным исполнительным органам. Зачем тогда эти законы нам принимать?" – озвучил он.

Эти вопросы он поднял в ходе обсуждения закона по вопросам игорного бизнеса. Документом предлагается запретить продажу энергетических напитков лицам моложе 21 года.

"Зачем мы сейчас будем ограничивать энергетические напитки для молодежи, если эти законы потом не исполняются? Это же относится к другим законам тоже. Мы должны поручения, которые дает глава государства, выполнять не формально, а исчерпывающе. Если речь идет о здоровье нашей нации, о поддержании здорового образа жизни, давайте будем принимать законы и обеспечивать их дальнейшую реализацию. Если законы не реализуются, вся конструкция правового государства начинает расшатываться, и она, собственно говоря, перестает работать. Поэтому я думаю, норма правильная, но вопрос в том, чтобы дальше обеспечивать контроль этой реализации в практических условиях", – отметил спикер Сената.

19 апреля 2024 года Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который устанавливает запрет на продажу, распространение некурительных табачных изделий, вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них, а также на их рекламу.

Почему в Казахстане запретили вейпы и как это скажется на здоровье людей, можно прочитать здесь.