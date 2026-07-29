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Общество

Стало известно, сколько алматинцев получат шанс купить жилье по льготной программе

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В Управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции Алматы подвели итоги приема заявок по программе льготного жилищного кредитования "Алматы жастары", сообщает Zakon.kz.

Известно, что прием документов проходил с 1 по 15 июня 2026 года. Всего на участие в программе поступили 5363 заявки.

Уже во время проверки документов специалисты выявили, что часть участников по ошибке указала неверную сферу деятельности. В ведомстве уточнили, что эта техническая неточность не стала основанием для отказа в участии.

По итогам рассмотрения 3968 заявок получили одобрение.

Теперь в 2026 году по программе планируется выдать не менее 1650 жилищных займов.

Чтобы избежать очередей, направления будут выдавать поэтапно – по 550 участников каждую неделю.

После подтверждения платежеспособности участникам предоставят 45 календарных дней на выбор жилья на первичном или вторичном рынке. Максимальная сумма займа составит до 20 млн тенге.

"Если часть участников не сможет подтвердить платежеспособность или не успеет приобрести жилье в установленный срок, их место займут следующие претенденты из числа заявителей, чьи документы также получили положительное заключение".Пресс-служба Управления коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции Алматы

Вместе с тем 1395 человек получили отказ. Причинами стали несоответствие требованиям программы, наличие жилья в собственности либо его отчуждение в течение последних пяти лет, а также отсутствие обязательных пенсионных отчислений за последние шесть месяцев.

Списки участников с одобренными и отклоненными заявками будут опубликованы на портале kezekte.kz в разделе "Жилищные сервисы" сервиса ALMATY JASTARY.

Ранее мы также рассказывали, что в Казахстане обновляют программу добровольного переселения в регионы с дефицитом кадров. Жителям страны готовы выдавать до 7 млн тенге за переезд.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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