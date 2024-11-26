Эксперты прогнозируют рост товарооборота между Казахстаном и Россией

Россия занимает лидирующее место среди внешнеторговых партнеров Казахстана. Увеличение товарооборота между РФ и РК наблюдается и в текущем году. Об этом сказал директор Центра аналитического сопровождения АО "Институт Экономических Исследований" Дастан Акебаев, сообщает Zakon.kz.

На сегодня Россия остается крупнейшим поставщиком товаров. В частности, речь идет о поставках автомобилей, лекарств и телефонов. В этом году Казахстан нарастил экспорт в Россию почти на 6%. К слову, в 2023-м товарооборот России и Казахстана превысил двенадцать триллионов тенге, отмечает телеканал Astana TV.

По словам директора Центра аналитического сопровождения АО "Институт Экономических Исследований" Дастана Акебаева, ключевым аспектом торгового партнерства стал рост экспорта сырой нефти, который увеличился на 8,6% за этот период по сравнению с 2023 годом.

"Также примечателен уран – самый больший темп роста на уран среди самых крупных объемах поставок составило около 53%. Если смотреть, структура экспорта вся поменялась. Какая-то доля товаров, которые являлись топ-10, они сократились, а другие, которые не являлись топами, увеличились многократно от 2 до 9 раз". Дастан Акебаев

Он добавил, что несмотря на наблюдающееся некоторое снижение объемов поставок товаров, торговые отношения двух стран на стадии развития.

Эксперты отмечают, что этому обязывает и дает ряд преимуществ территориальное расположение стран.

"Заключено очень много стратегических партнерств в сфере нефти и нефтепереработки. Через Каспийский трубопровод, который проходит из Казахстана через территорию России на экспорт выходит 80% экспорта сырой нефти из Казахстана". Дастан Акебаев

Специалист отметил, что наша протяженная граница создает такие же предпосылки в огромных участках, что увеличивает, ускоряет производственный потенциал, ускоряет торговый и транзитный потенциал.

Впервые в 2024 году объем внешнеторгового оборота Казахстана вышел в "плюс" и превысил результат аналогичного прошлогоднего периода. Прирост небольшой, всего 1,1%, но он получен только за счет торговли с дальним зарубежьем. Подробнее в материале Zakon.kz.