Китай, Европа и Россия: с кем успешней всего торгует Казахстан

Впервые в 2024 году объем внешнеторгового оборота Казахстана вышел в "плюс" и превысил результат аналогичного прошлогоднего периода. Прирост небольшой, всего 1,1%, но он получен только за счет торговли с дальним зарубежьем, сообщает Zakon.kz.

За год внешний товарооборот РК вырос до 104,34 млрд долларов США, при этом торговля с дальними странами прибавила 2,6% (78,1 млрд долларов), а объем торговли с СНГ уменьшился за 9 месяцев текущего года на 3,2% до 26,24 млрд долларов. Снизился и товарооборот с партнерами по ЕАЭС – на 1,9% до 21,4 млрд долларов США.

Фото: stat.gov.kz

Как отмечает экономист Тулеген Аскаров, главным источником роста всего внешнеторгового оборота стал экспорт из РК (рост на 5,6% до 61,38 млрд долларов) Но и здесь на разных географических направлениях сложилась разнонаправленная динамика.

Поставки отечественных товаров в дальнее зарубежье "подпрыгнули" на 9,3% до 50,25 млрд долларов, но при этом экспорт в страны СНГ упал на 8,4% до 11,1 млрд долларов, в ЕАЭС – на 8,2% до 7,8 млрд долларов.

"Негативная динамика товарных поставок партнерам по СНГ и ЕАЭС вызвана главным образом сокращением торговли Казахстана с Россией. Экспорт в эту страну снизился за январь-сентябрь на 10,1% до 6,76 млрд долларов, тогда как импорт увеличился на 3,3% до 12,71 млрд долларов США". Тулеген Аскаров

В итоге хронически отрицательное сальдо торговли с Россией достигло за 9 месяцев 5,94 млрд долларов. Кстати, столь же постоянный негативный результат складывается у Казахстана еще с одним партнером по ЕАЭС – Беларусью, составив в этом году 436,1 млн. долларов, подчеркивает эксперт.

Отчасти эти потери компенсируются положительным сальдо в торговле с Кыргызстаном (559,6 млн. долларов) и Арменией (1,8 млн.долларов).

Общий объем импортных поставок уменьшился в текущем году на 4,8% до 42,95 млрд долларов. Ключевым фактором здесь стало заметное падение импорта из дальнего зарубежья на 7,6% до 27,85 млрд долларов, тогда как объем ввезенных товаров из стран СНГ увеличился на 1,0% до 15,1 млрд долларов.

Разнонаправленная динамика экспорта и импорта влечет за собой дальнейший рост положительной разницы между ними. За январь-сентябрь 2024 года торговый баланс достиг 18,42 млрд долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом на 41,6%.

"По идее, это должно было придать стабильность обменному курсу тенге к доллару, чего в реальности не наблюдается". Тулеген Аскаров

Главным торговым партнером Казахстана по-прежнему выступает Китай с долей во внешнеторговом обороте 21,0% (на таком же уровне она была месяцем ранее). В абсолютном выражении товарооборот с этим партнером составил в январе-сентябре 21,94 млрд долларов, в том числе экспорт – 11,59 млрд долларов, импорт -10,88 млрд долларов.

"Как видно, торговля Казахстана с Китаем весьма сбалансирована в отличие от хронического значительного дефицита, складывающегося с Россией". Тулеген Аскаров

Доля РФ во внешнеторговом обороте нашей страны составила 18,7% против 18,8% за январь-август, объем торговли с ней сложился на уровне в 19,48 млрд долларов. Третье место занимает Италия (16,3 млрд долларов) с долей 15,4%.

Среди интеграционных образований лидером по-прежнему остается Европейский Союз – 35,4% (36,88 млрд долларов), далее следуют СНГ — 25,2% (26,224 млрд долларов) и ЕАЭС — 20,5% (21,5 млрд долларов).

Фото: stat.gov.kz

Товарная структура отечественного экспорта особо не изменилась. Лидируют в нем минеральные продукты с долей в 65,7%, в том числе на топливно-энергетические товары приходилось 58,8%. Далее идут металлы и изделия из них (13,1%), продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (8,0%), продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары (5,6%), машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты (5,5%).

Фото: stat.gov.kz

Среди отдельных экспортных товаров доминировали нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных минералов (55,2%), элементы химические радиоактивные и изотопы радиоактивные (5,1%), медь рафинированная и сплавы медные необработанные (5%), руды и концентраты медные (3,9%), ферросплавы (2,8%).

В импорте в Казахстан по-прежнему доминируют машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты с долей от общего объема 42,6%. Все также высок удельный вес продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности (16,2%), продуктов животного и растительного происхождения, готовых продовольственных товаров (11,7%), металлов и изделий из них (10,0%). В больших объемах завозятся в Казахстан текстиль и текстильные изделия (5,9%), минеральные продукты (5,2%), в том числе топливно-энергетические ресурсы (3,7%).

Фото: stat.gov.kz

В конкретной товарной номенклатуре импорта наибольший удельный вес приходится на автомобили легковые (4%), лекарственные средства (3,1%), летательные аппараты (3%), аппараты телефонные (2,8%), кузова для моторных транспортных средств (2%).

Ранее мы рассказали, что в Казахстане стремительно усиливается присутствие иностранных компаний.