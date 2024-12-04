Страны ЕАЭС намерены нарастить торговлю с Ираном

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 4 декабря ратифицировали Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Исламской Республикой Иран. Документ направлен в Сенат, сообщает Zakon.kz.

Как отметил вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев, Соглашение заключено в целях формирования благоприятных условий торговли с Ираном.

"На сегодня между нашими странами применяется режим преференциальной торговли по ограниченному перечню товаров. Новое соглашение предусматривает беспошлинную торговлю почти по 90% товарной номенклатуры. Следует отметить, что Иран не является членом Всемирной организации торговли (ВТО), соответственно применяет высокие импортные пошлины на уровне 40-50%. Также иранская сторона активно применяет различные ограничения в торговле с государствами-членами ЕАЭС. Данным соглашением Иран берет на себя обязательство применять нулевые пошлины по большинству товаров и не применять ограничение торговли", – пояснил он.

При этом он указал на перспективность иранского рынка – там проживает более 85 млн человек.

В заключении профильного комитета сказано, что целью соглашения является создание зоны свободной торговли между Евразийским экономическом союзом и Исламской Республикой Иран, а также благоприятных условий для продвижения товаров на рынок партнера и привлечение инвестиций в государства-члены Евразийского экономического союза.

Ранее депутаты Мажилиса ратифицировали Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Сингапуром.