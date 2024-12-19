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Общество

Соглашение о свободной торговле с Ираном ратифицировал Сенат

Флаги Ирана и Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 10:44 Фото: Министерство обороны РК
Депутаты Сената на пленарном заседании палаты 19 декабря 2024 года ратифицировали Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами и Исламской Республикой Иран, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сообщается, что Соглашение совершено 25 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге.

"Целью Соглашения является расширение торгово-экономического сотрудничества сторон Соглашения, обеспечение беспошлинного режима торговли в отношении широкой части товарной номенклатуры. Согласно Соглашению ЕАЭС и Исламская Республика Иран принимают обязательства об отмене пошлины в отношении широкой части товарной номенклатуры. В соответствии с Соглашением товары, импортируемые с территории одной стороны на территорию другой стороны, обеспечиваются такими же льготами и привилегиями, предоставляемыми для аналогичных товаров национального происхождения", – говорится в заключении. 

Также в рамках Соглашения устанавливается свобода транзита через территорию каждой стороны по маршрутам, наиболее удобным для международного транзита.

Кроме того, Соглашением регламентированы вопросы упрощенной процедуры торговли и таможенного сотрудничества, правил определения происхождения товаров, мер защиты внутреннего рынка, санитарные и фитосанитарные меры, а также вопросы государственных закупок, технических барьеров, отраслевого сотрудничества и разрешение споров.

Отмечается, что ратификация Соглашения позволит создать полноформатный преференциальный режим торговли, регулирующий широкий круг вопросов и позволит реализовать нераскрытый потенциал взаимной торговли и вывести торгово-экономические отношения Казахстана с Ираном на качественно новый уровень.

Ранее депутаты Мажилиса ратифицировали Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Сингапуром.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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