Соглашение о свободной торговле с Ираном ратифицировал Сенат
Сообщается, что Соглашение совершено 25 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге.
"Целью Соглашения является расширение торгово-экономического сотрудничества сторон Соглашения, обеспечение беспошлинного режима торговли в отношении широкой части товарной номенклатуры. Согласно Соглашению ЕАЭС и Исламская Республика Иран принимают обязательства об отмене пошлины в отношении широкой части товарной номенклатуры. В соответствии с Соглашением товары, импортируемые с территории одной стороны на территорию другой стороны, обеспечиваются такими же льготами и привилегиями, предоставляемыми для аналогичных товаров национального происхождения", – говорится в заключении.
Также в рамках Соглашения устанавливается свобода транзита через территорию каждой стороны по маршрутам, наиболее удобным для международного транзита.
Кроме того, Соглашением регламентированы вопросы упрощенной процедуры торговли и таможенного сотрудничества, правил определения происхождения товаров, мер защиты внутреннего рынка, санитарные и фитосанитарные меры, а также вопросы государственных закупок, технических барьеров, отраслевого сотрудничества и разрешение споров.
Отмечается, что ратификация Соглашения позволит создать полноформатный преференциальный режим торговли, регулирующий широкий круг вопросов и позволит реализовать нераскрытый потенциал взаимной торговли и вывести торгово-экономические отношения Казахстана с Ираном на качественно новый уровень.
Ранее депутаты Мажилиса ратифицировали Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Сингапуром.