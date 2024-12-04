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Законодательство РК

Мажилис ратифицировал Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Сингапуром

Здания Мажилиса и Сената Парламента РК, Мажилис, Сенат, Парламент, госслужба, госслужащие, государственная служба, государственные служащие, госслужащие, Астана, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 14:03 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 4 декабря 2024 года ратифицировали Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Сингапур – с другой стороны, сообщает Zakon.kz.

Также ратифицировано рамочное соглашение о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Сингапуром. Оба соглашения подписаны в городе Ереване 1 октября 2019 года.

Целью соглашений является расширение торгово-экономического сотрудничества, а также создание благоприятных условий для продвижения товаров на рынок партнера и привлечения инвестиций в страны Евразийского экономического союза.

Во взаимной торговле будут постепенно отменены таможенные пошлины, применяемые при импорте товаров, в отношении большей части номенклатуры продукции, происходящей с территорий договаривающихся сторон, за исключением ряда товаров, содержащихся в перечне изъятий Евразийского экономического союза (около 12% всей номенклатуры товаров).

"Мы хотим получить максимальный доступ к иностранному рынку и защитить внутренних производителей. Есть компании, которые инвестировали  в производство. Есть те, кто больше времени тратит, чтобы встать на ноги и потом выйти на внешние рынки. Проведя внутренний анализ, мы пришли к такому процентному соотношению – по 12% товаров мы не открываемся. Сюда входят все страны ЕАЭС, поэтому мы совместно приняли решение о защите небольшого участка казахстанских производителей", – сообщил вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Сингапур договорились о торговле услугами и инвестициях. 

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